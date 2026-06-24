Otro día de atascos en la autovía a Villaviciosa, con retenciones de más de veinte minutos ya este mediodía
El alcalde, Alejandro Vega, ya reclamó medidas urgentes hace varios días
P. A.
Otra jornada de atascos en la autovía a Villaviciosa, con retenciones de unos cuatro kilómetros desde la salida de Gijón hacia el túnel del la ría, señalan quienes se encuentran atrapados ya este mediodía en la carretera. Pasadas las 13.30 horas, "desde el nudo de la A-64 con la A-8 hay quince o veinte minutos de espera para los que vienen de Gijón y de Pola de Siero en sentido Llanes", señalan afectados por la situación en este día de elevadas temperaturas en el que son muchas las personas que se dirigen a las playas.
El alcalde de Villaviciosa, Alejandro Vega, ya advirtió hace varios días de la situación insostenible de los atascos y reclamó medidas urgentes para atajarlos en la autovía y en los accesos a Villaviciosa y a Rodiles.
El origen de la situación está, por un lado, en las obras que se están ejecutando en los túneles de la autovía, en concreto en el conocido como túnel de Fabares-La Lloba. Y, por otro, en los problemas ya conocidos de otros años, derivados de la falta de mejoras en la movilidad en los cruces de la carretera N-632 con la AS-256 (cruce de El Riañu, Villaviciosa-El Puntal-Tazones) y con la carretera VV-6 (hacia Seloriu-Playa de Rodiles), expone el Alcalde.
El regidor maliayés reclamó ya días atrás que se interviniese y remitió una comunicación tanto a la Delegación del Gobierno en Asturias como a la jefatura de la Demarcación de Carreteras en Asturias y a la Consejería de Movilidad del Principado.
Alerta el regidor de que las obras de los túneles, que obligan al cierre de uno de los tubos del túnel de Fabares-La Llomba, podrían abocar al colapso de toda la zona, "de mantenerse en las fechas de la temporada estival, de alta afluencia turística y a las playas, con las consecuencias graves para la movilidad y la seguridad.
- Los Óscar de la sidra asturiana: la DOP corona a los mejores 'palos' del año y designa un embajador de resonancia internacional
- Francisco Martínez, de Sidra El Gobernador, lagarero más galardonado por la DOP: 'Las sidras filtradas y espumosas necesitan más visibilidad para crecer
- ¿Tienes planes para este fin de semana? Esto es lo (mucho) que te ofrece Villaviciosa para disfrutar a tope y con 'espichona' incluida
- El Paseo de la Fama de la Sidra de Asturias: conoce a todos los galardonados con los premios de la DOP (en sus tres variedades) desde 2009 a la actualidad
- El Alcalde de Villaviciosa, sobre los atascos: 'Si la obra de los túneles de Fabares se mantiene en época estival puede abocar al colapso de toda la zona
- Villaviciosa registra ya más de 500 alegaciones a su Plan General de Ordenación
- El Gaitero Rodiles, profeta en su tierra tras subir a primera división de fútbol sala femenino: sidra y fiesta en el Ayuntamiento para celebrar la gesta
- El sonido de la gaita medieval de La Oliva vuelve a Villaviciosa más de ochocientos años después: 'Es dulce, redondo e íntimo