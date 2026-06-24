Otro día de atascos en la autovía a Villaviciosa, con retenciones de más de veinte minutos ya este mediodía

Otra jornada de atascos en la autovía a Villaviciosa, con retenciones de unos cuatro kilómetros desde la salida de Gijón hacia el túnel del la ría, señalan quienes se encuentran atrapados ya este mediodía en la carretera. Pasadas las 13.30 horas, "desde el nudo de la A-64 con la A-8 hay quince o veinte minutos de espera para los que vienen de Gijón y de Pola de Siero en sentido Llanes", señalan afectados por la situación en este día de elevadas temperaturas en el que son muchas las personas que se dirigen a las playas.

El alcalde de Villaviciosa, Alejandro Vega, ya advirtió hace varios días de la situación insostenible de los atascos y reclamó medidas urgentes para atajarlos en la autovía y en los accesos a Villaviciosa y a Rodiles.

El origen de la situación está, por un lado, en las obras que se están ejecutando en los túneles de la autovía, en concreto en el conocido como túnel de Fabares-La Lloba. Y, por otro, en los problemas ya conocidos de otros años, derivados de la falta de mejoras en la movilidad en los cruces de la carretera N-632 con la AS-256 (cruce de El Riañu, Villaviciosa-El Puntal-Tazones) y con la carretera VV-6 (hacia Seloriu-Playa de Rodiles), expone el Alcalde.

Vista de las retenciones desde la parte trasera de uno de los vehículos afectados. / P. A.

El regidor maliayés reclamó ya días atrás que se interviniese y remitió una comunicación tanto a la Delegación del Gobierno en Asturias como a la jefatura de la Demarcación de Carreteras en Asturias y a la Consejería de Movilidad del Principado.

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Alerta el regidor de que las obras de los túneles, que obligan al cierre de uno de los tubos del túnel de Fabares-La Llomba, podrían abocar al colapso de toda la zona, "de mantenerse en las fechas de la temporada estival, de alta afluencia turística y a las playas, con las consecuencias graves para la movilidad y la seguridad.