Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sentencia ÁbalosTormenta verano AsturiasHuelga médicos AsturiasHuelga de médicosFiestas San Agustín AvilésDimisión Starmer
instagramlinkedin

Otro día de atascos en la autovía a Villaviciosa, con retenciones de más de veinte minutos ya este mediodía

El alcalde, Alejandro Vega, ya reclamó medidas urgentes hace varios días

Retenciones en dirección a Villaviciosa, este miércoles, pasadas las 13.30 horas.

Retenciones en dirección a Villaviciosa, este miércoles, pasadas las 13.30 horas. / P. A.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

P. A.

Villaviciosa

Otra jornada de atascos en la autovía a Villaviciosa, con retenciones de unos cuatro kilómetros desde la salida de Gijón hacia el túnel del la ría, señalan quienes se encuentran atrapados ya este mediodía en la carretera. Pasadas las 13.30 horas, "desde el nudo de la A-64 con la A-8 hay quince o veinte minutos de espera para los que vienen de Gijón y de Pola de Siero en sentido Llanes", señalan afectados por la situación en este día de elevadas temperaturas en el que son muchas las personas que se dirigen a las playas.

El alcalde de Villaviciosa, Alejandro Vega, ya advirtió hace varios días de la situación insostenible de los atascos y reclamó medidas urgentes para atajarlos en la autovía y en los accesos a Villaviciosa y a Rodiles. 

El origen de la situación está, por un lado, en las obras que se están ejecutando en los túneles de la autovía, en concreto en el conocido como túnel de Fabares-La Lloba. Y, por otro, en los problemas ya conocidos de otros años, derivados de la falta de mejoras en la movilidad en los cruces de la carretera N-632 con la AS-256 (cruce de El Riañu, Villaviciosa-El Puntal-Tazones) y con la carretera VV-6 (hacia Seloriu-Playa de Rodiles), expone el Alcalde.

Vista de las retenciones desde la parte trasera de uno de los vehículos afectados.

Vista de las retenciones desde la parte trasera de uno de los vehículos afectados. / P. A.

El regidor maliayés reclamó ya días atrás que se interviniese y remitió una comunicación tanto a la Delegación del Gobierno en Asturias como a la jefatura de la Demarcación de Carreteras en Asturias y a la Consejería de Movilidad del Principado.

Noticias relacionadas

Alerta el regidor de que las obras de los túneles, que obligan al cierre de uno de los tubos del túnel de Fabares-La Llomba, podrían abocar al colapso de toda la zona, "de mantenerse en las fechas de la temporada estival, de alta afluencia turística y a las playas, con las consecuencias graves para la movilidad y la seguridad.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los Óscar de la sidra asturiana: la DOP corona a los mejores 'palos' del año y designa un embajador de resonancia internacional
  2. Francisco Martínez, de Sidra El Gobernador, lagarero más galardonado por la DOP: 'Las sidras filtradas y espumosas necesitan más visibilidad para crecer
  3. ¿Tienes planes para este fin de semana? Esto es lo (mucho) que te ofrece Villaviciosa para disfrutar a tope y con 'espichona' incluida
  4. El Paseo de la Fama de la Sidra de Asturias: conoce a todos los galardonados con los premios de la DOP (en sus tres variedades) desde 2009 a la actualidad
  5. El Alcalde de Villaviciosa, sobre los atascos: 'Si la obra de los túneles de Fabares se mantiene en época estival puede abocar al colapso de toda la zona
  6. Villaviciosa registra ya más de 500 alegaciones a su Plan General de Ordenación
  7. El Gaitero Rodiles, profeta en su tierra tras subir a primera división de fútbol sala femenino: sidra y fiesta en el Ayuntamiento para celebrar la gesta
  8. El sonido de la gaita medieval de La Oliva vuelve a Villaviciosa más de ochocientos años después: 'Es dulce, redondo e íntimo

Otro día de atascos en la autovía a Villaviciosa, con retenciones de más de veinte minutos ya este mediodía

Otro día de atascos en la autovía a Villaviciosa, con retenciones de más de veinte minutos ya este mediodía

Clara Piquero, mejor deportista de Villaviciosa, deja el rugby para terminar sus estudios tras competir en una Copa del Mundo: "El cierre es muy bueno"

Clara Piquero, mejor deportista de Villaviciosa, deja el rugby para terminar sus estudios tras competir en una Copa del Mundo: "El cierre es muy bueno"

José Miguel Beneyto, pregonero de las fiestas de Amandi (Villaviciosa): "Un pueblo unido no necesita milagros para hacer magia"

Villaviciosa desbloquea la última parcela de La Barquerina afectada por la denuncia de Costas: licencia para una promoción de 36 viviendas y más de tres millones de inversión

Villaviciosa desbloquea la última parcela de La Barquerina afectada por la denuncia de Costas: licencia para una promoción de 36 viviendas y más de tres millones de inversión

El Gaitero Rodiles, profeta en su tierra tras subir a primera división femenina de fútbol sala: sidra y fiesta en el Ayuntamiento para celebrar la gesta

El Gaitero Rodiles, profeta en su tierra tras subir a primera división femenina de fútbol sala: sidra y fiesta en el Ayuntamiento para celebrar la gesta

La Banda de Gaites Villaviciosa El Gaitero celebra este jueves el final de curso de su Escuela de Música Tradicional

Un gran plan para el fin de semana: Rafa Kas, Jorge Explosion y Pablo und Destruktion en el primer festival Lipesrock de Villaviciosa

Un gran plan para el fin de semana: Rafa Kas, Jorge Explosion y Pablo und Destruktion en el primer festival Lipesrock de Villaviciosa

La caída de la carga de un camión en el túnel de Fabares obliga a desviar el tráfico de la Autovía del Cantábrico por el puerto de La Campa

Tracking Pixel Contents