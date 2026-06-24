José Miguel Beneyto, pregonero de las fiestas de Amandi (Villaviciosa): "Un pueblo unido no necesita milagros para hacer magia"

«Un pueblo unido no necesita milagros para hacer magia». La reflexión de José Miguel Beneyto, presidente del Ateneo Obrero de Villaviciosa y pregonero de las fiestas, resumió el espíritu con el que Amandi abrió este martes sus celebraciones de San Xuan, marcadas por el desfile de los xigantes y cabezudos de la mañana, el II Trail y el encendido de la tradicional foguera previsto para medianoche.

Los vecinos acompañaron por la mañana el desfile de los xigantes y cabezudos por las calles de la localidad, acompañados de gaita y tambor, para anunciar el comienzo de unos festejos que culminaron con un almuerzo asturiano en el prau de la fiesta. Ya por la tarde, el protagonismo recayó en el II Trail San Xuan d’Amandi, seguido de la entrega de premios y una merienda popular junto al puente de San Xuan.

Poco antes de la medianoche iba a tener lugar el pregón a cargo de José Miguel Beneyto Pérez, nuevo presidente del Ateneo Obrero de Villaviciosa, quien recibió el XI Puente San Xuan de Honor. En su intervención, adelantada a LA NUEVA ESPAÑA, destacó a Amandi como símbolo de tradición, arraigo, folklore y fiesta, y puso en valor el asociacionismo vecinal y la labor de la Asociación Puente San Xuan d’Amandi, de cuyos integrantes dijo que son «la leña que no se ve, pero que hace que esta hoguera arda con más fuerza». Beneyto, que recordó su colaboración en la restauración de los xigantes y cabezudos, aseguró que «un pueblo unido no necesita milagros para hacer magia» y animó a mantener «la llama de ayudar, de participar, de hacer parroquia».

Foguera

Para medianoche estaba previsto el encendido de la tradicional foguera, durante la cual el Grupo Folklórico Villaviciosa Aires de Asturias interpreta la Danza de San Xuan d’Amandi, obra de Ramón Rivero y del maestro Renedo compuesta en 1957. Fueron muchos los que aprovecharon para saltar las llamas, en una mezcla de ritual y celebración. La verbena fin de fiesta estuvo amenizada por el Grupo Mar de Arosa y la orquesta Cuarta Calle.

Los festejos mantienen un programa de actos muy arraigado, con tradiciones como el desfile de xigantes y cabezudos, el II Trail San Xuan d’Amandi, las actividades infantiles, la merienda en el prau de la fiesta, la tradicional Foguera, la interpretación de la Danza de San Xuan d’Amandi por el Grupo Folklórico Villaviciosa Aires de Asturias, la misa solemne en honor a San Juan y las verbenas que cierran cada jornada. «Esta es una de las fiestas más esperadas del verano villaviciosino, con un programa que tratamos que combine celebraciones de prau, folixa, tradición religiosa, folklore, deporte o gastronomía popular. Y todo ello con una gran participación alrededor del fuego y la danza para honrar a San Juan», destacó Ana Isabel Fernández, presidenta del colectivo organizador.

Programa

Los festejos continúan este miércoles, día grande de San Xuan, jornada en la que se entregará el XI Puente San Xuan de Honor al «Vecín del Añu», distinción concedida este año a María Fernanda Campa Fernández.

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La jornada comienza a las 9.00 horas con una alborada. A las 12.00 se celebrará en la iglesia parroquial la misa solemne, oficiada por el párroco Carlos Capellán Montoto y cantada por el Coro San Roque de Lastres. A continuación, tendrá lugar la procesión hasta la capilla y la tradicional subasta del ramu con gaita y tambor. Por la tarde, a las 18.00 horas, habrá juegos infantiles a cargo de Mágicos Eventos. A las 21.00 horas se entregará el XI Puente San Xuan de Honor a María Fernanda Campa Fernández y, media hora después, se celebrará la gran parrillada popular. El cierre festivo y la última verbena estarán a cargo del Grupo Alabama y un Dj.