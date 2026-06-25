El Consejo de Participación de Villaviciosa da su visto bueno al proyecto de presupuestos municipales para este año

El Consejo de Participación de Villaviciosa ha dado su visto bueno al proyecto de presupuestos municipales para este año. Este trámite se realiza desde la reforma introducida en 2016 en el reglamento municipal "que posibilita la participación institucionalizada de la representación de las asociaciones culturales, deportivas, de mujeres, socio-educativas, vecinales y de carácter sectorial y empresarial" en el debate sobre las cuentas municipales.

El proyecto del Presupuesto General del Ayuntamiento de Villaviciosa para el ejercicio 2026 asciende a 20.378.084,73 euros, mientras que el ejercicio anterior fue de 21.389.066,63 euros, lo que supone una minoración del 4,73 por ciento. Las cuentas están condicionadas por varios factores, entre ellos, las necesidades que surgen "del desastre" de la piscina municipal, "una historia de polémica desde su construcción bajo mandato del PP", destaca el gobierno maliayés.

Así, será necesario "recurso al crédito financiero, tras 8 años de deuda cero, para poder hacer frente a la inversión para afrontar los graves problemas de la piscina municipal". Asimismo, el proyecto congela la mayoría de tasas e impuestos, "lo que reduce la posibilidad de generar ingresos para financiar gastos e inversiones". De los 29 impuestos, tasas y precios públicos municipales, "sólo se produjeron actualizaciones en dos, en el IBI urbano y la tasa de abastecimiento de agua y alcantarillado, ambas por debajo de la subida de índices de precios".

También vienen condicionadas las cuentas por la próxima aprobación de una nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT), "que supondrá un incremento significativo de los gastos corrientes". El gobierno municipal recuerda que la existente "sólo se vio modificada de forma puntual para casos concretos, sin que se lograra abordar hasta ahora una revisión y actualización para la conformación de una nueva adaptada a los numerosos cambios producidos y a las necesidades de la plantilla y los servicios municipales".

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Se mencionan también las inversiones financiadas con fondos extraordinarios provenientes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (Next Generation EU) y que el Ayuntamiento "ha logrado resoluciones favorables que supondrán inversiones en Villaviciosa por más de 4 millones de euros, en actuaciones en materia de turismo, comercio y emprendimiento, mejora de medio ambiente y accesibilidad y ahorro energético". "Por tanto, es necesario considerar su impacto en el apartado de inversiones y en los recursos que será necesario aportar en los proyectos que exigen cofinanciación para los próximos ejercicios", abunda el gobierno local.