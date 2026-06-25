María Fernanda Campa recibe el XI Puente de Honor al "Vecín del añu" por su vinculación con Amandi

Amandi (Villaviciosa) celebró este miércoles uno de los momentos más esperados de las fiestas patronales en honor a San Juan. Fue la entrega del XI Puente de Honor al "Vecín del añu", que este año recibió María Fernanda Campa Fernández, vecina muy querida en la localidad maliayesa. Nacida en la parroquia, pero residente en los últimos años en Valencia por motivos profesionales, es ingeniera técnica agrícola por la Universidad de León, y se jubiló recientemente como responsable de calidad en una empresa líder del mercado mundial de frutas, verduras, flores y plantas.

La Asociación de Festejos San Xuan D’Amandi quiso reconocerla este año por su vinculación permanente a la localidad, pese a residir fuera. "Quisimos tener este reconocimiento con Fernanda porque, pese a que lleva varios años fuera de Amandi por motivos laborales, nunca perdió el arraigo y vinculación con su pueblo", destaca el colectivo. Incide también en que "su participación en las subastas de San Xuan y en las fiestas del Carmen ha sido siempre muy activa, y desempeñó un papel decisivo en la recuperación de la pequeña capilla de San Clemente, aportando en dos ocasiones la imagen del santo, una de ellas tras haber sido robado", explicó Ana Isabel Fernández Costales, presidenta de la asociación, durante la entrega de la distinción. El acto contó con la presencia del alcalde de Villaviciosa, Alejandro Vega Riego.

Por su parte, María Fernanda Campa, visiblemente emocionada al recibir el galardón, mostró su gratitud "infinita" a la organización de las fiestas, al alcalde y a los vecinos por un reconocimiento del que, dijo, "no me considero merecedora". Añadió que en tan señalada jornada nacía en ella "el compromiso de hacer méritos", ya que vuelve a su pueblo, a la casa donde nació. Campa destacó que es una persona "afortunada", porque a lo largo de su carrera profesional tuvo varies distinciones, si bien "el Puente de San Xuan y haber ganado la Regata de Villaviciosa de piragüismo de 1979 son tatuajes en el alma". El dicho que se refiere a que es difícil ser profeta en la propia tierra, no es su caso, señaló, para destacar después que en siempre se sintió valorada, cobijada y apoyada por su gente.

Procesión de San Juan, en Amandi (Villaviciosa). / A. V.

Quiso tener un recuerdo también para los vecinos, amigos y familia con los que compartió en Amandi infancia y juventud en una intervención que fue una de las protagonistas de la tarde del día grande estas fiestas, que se inició temprano. La jornada de celebraciones de ayer arrancó a primera hora con la Alborada. A mediodía se celebró la misa solemne en honor a San Juan oficiada por el párroco Carlos Capellán Montoto, y cantada por el Coro San Roque de Lastres. A continuación tuvo lugar la procesión hasta la capilla y la tradicional subasta del ramu con gaita y tambor. Por la tarde fue el momento de unos juegos infantiles participativos a cargo de "Mágicos Eventos".

Noticias relacionadas

Un momento de la subasta. / V. A.

A las 21.00 horas se entregaba el XI Puente San Xuan de Honor a María Fernanda Campa Fernández, y después se celebraba una gran parrillada popular. El cierre festivo y última verbena corrió a cargo del Grupo Alabama y DJ. Los festejos ya habían comenzado el martes con desfiles de Xigantes y Cabezudos, el II Trail San Xuan d’Amandi, merienda popular y el pregón de José Miguel Beneyto. Como es tradición, en la noche se celebró la Foguera de San Xuan y el Grupo Folclórico Villaviciosa Aires de Asturias interpretó la "Danza de San Xuan d’Amandi". La jornada concluyó con una gran verbena amenizada por el Grupo Mar de Arosa y la Orquesta Cuarta Calle.