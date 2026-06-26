El Plan General de Ordenación de Villaviciosa recibe más de 1.900 alegaciones

El documento del Plan General de Ordenación (PGO) de Villaviciosa que cuenta con aprobación inicial ha recibido 1.917 alegaciones. El plazo para presentarlas finalizó este jueves y el gobierno municipal ha hecho pública este viernes la cifra de las registradas por alguna de las vías de registro municipal disponibles. A esta suma aún habrá que añadir las que se hayan recogido en oficinas de correos y en otros registros administrativos, que serán remitidas al Ayuntamiento en los próximos días.

Villaviciosa lleva nada menos que 29 años con unas normas urbanísticas subsidiarias tras ser fallidos los intentos de etapas políticas anteriores de impulsar un Plan General de Ordenación.

"El número de alegaciones presentadas confirma la previsión de que se superasen las 1.686 del anterior proceso fallido, bajo el último gobierno del PP, que en 2021 dejó sin contestar las alegaciones, provocando que el plan decayera tras su paralización durante los cuatro años del mandato de José Manuel Felgueres", quiso destacar este viernes el gobierno maliayés, que preside el alcalde Alejandro Vega Riego (PSOE).

El nuevo plan que se está tramitando en la actualidad plantea un escenario de crecimiento demográfico moderado del concejo, basado en la captación de nuevos residentes y en la consolidación de la residencia permanente derivada de la transformación progresiva de viviendas secundarias en principales.

La previsión poblacional establece una población proyectada de 16.700 habitantes en el horizonte 2035, con una población residente potencial de 20.985 habitantes. Para atender esta previsión, el plan plantea una necesidad de 5.420 viviendas nuevas. Sumadas al parque existente, la capacidad residencial global del concejo alcanzaría 18.666 viviendas.

Noticias relacionadas

Por otra parte, destacan desde el Ayuntamiento, se han recibido las alegaciones correspondientes a la campaña de firmas organizada por los propietarios de la zona de Los Pisones, en Quintueles. "En la campaña se ha manifestado la oposición a la propuesta que contiene el documento de aprobación inicial de crear un área de actividades económicas en la zona. No obstante, el equipo de gobierno municipal, que organizó una reunión de los propietarios con el equipo redactor durante el proceso de información pública, ya ha anunciado que la propuesta se eliminará del documento del Plan General en la siguiente fase de tramitación", avanza el Ejecutivo maliayés.