El PP reclama más plazas de aparcamiento en Villaviciosa en sus alegaciones al Plan General de Ordenación

El Grupo Municipal del Partido Popular de Villaviciosa ha presentado sus alegaciones al documento de aprobación inicial del nuevo Plan General de Ordenación (PGO), "con el objetivo de contribuir a la mejora de un instrumento que considera clave para el futuro desarrollo económico, social y territorial del concejo".

Según han explicado los populares, sus propuestas se centran en "tres grandes prioridades". Son la de "incrementar la oferta de aparcamientos públicos para dar respuesta a los problemas de movilidad existentes, garantizar el mantenimiento de los aprovechamientos urbanísticos actualmente reconocidos y alcanzar un equilibrio razonable entre la protección del litoral y los derechos de los propietarios".

El PP detalla cada uno de estos aspectos. Así, en materia de más aparcamientos para atender las necesidades del municipio, los populares solicitan que el nuevo Plan General "incorpore una estrategia específica de movilidad y estacionamiento que contemple la reserva de suelo para futuros aparcamientos públicos, la creación de bolsas de estacionamiento en puntos estratégicos del municipio y la realización de estudios técnicos que permitan dimensionar adecuadamente las necesidades reales del concejo".

Por otro lado, los populares explican que "cualquier disminución de los aprovechamientos urbanísticos supondría una pérdida de valor patrimonial para numerosos propietarios, generaría incertidumbre jurídica y podría tener consecuencias negativas sobre la inversión, la promoción de vivienda y el desarrollo económico local".

Por ello, plantean que "el documento definitivo garantice el mantenimiento de los derechos urbanísticos ya reconocidos, salvo en aquellos supuestos excepcionales debidamente justificados por razones de interés público prevalente". Asimismo, reclaman "que cualquier limitación puntual sea motivada de forma individualizada, incorpore mecanismos adecuados de compensación y garantice la participación efectiva de las personas afectadas".

En las alegaciones al documento de aprobación inicial del Plan General, los populares también han expresado "su preocupación por la incorporación de nuevas categorías de protección sobre terrenos próximos a la costa", que "vienen a añadirse a un marco normativo que ya se encuentra entre los más exigentes del país en materia de protección litoral".

De este modo, la formación considera "que la conservación del territorio debe ser plenamente compatible con el respeto a los derechos de quienes viven, trabajan e invierten en el medio rural y costero, apostando por una planificación que combine sostenibilidad ambiental y desarrollo equilibrado". Y, en este sentido, advierten de que "la acumulación continuada de restricciones sobre fincas privadas puede producir efectos no deseados": "Cuando los propietarios ven limitadas de forma permanente las posibilidades de aprovechamiento de sus terrenos, disminuyen también los incentivos para su mantenimiento y gestión activa".

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Los populares concluyen refiriéndose a que "el nuevo Plan General debe convertirse en una herramienta útil para mejorar la calidad de vida de los vecinos, impulsar la actividad económica, atraer inversión, facilitar el acceso a la vivienda y ofrecer certidumbre jurídica tanto a ciudadanos como a empresas".