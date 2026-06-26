La senda fluvial del río Linares de Villaviciosa ya cuenta con la bandera de "Senderos azules" por su calidad ambiental y belleza: "Mejoramos nuestro patrimonio natural y cultural"

La senda fluvial del río Linares, en Villaviciosa, es el décimo itinerario distinguido en Asturias con el reconocimiento “Senderos azules”. Se trata de un reconocimiento otorgado por la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (ADEAC), que busca distinguir aquellos itinerarios que destacan por la recuperación y puesta en valor de espacios naturales, fomentando la educación ambiental, el turismo sostenible y el disfrute responsable del entorno. La iniciativa, a la que se presentan de forma voluntaria los ayuntamientos, y en la que deben cumplir unos requisitos, comenzó con once senderos de manera experimental hace 15 años, y suma ya 194 en la actualidad en todo el país.

El asturiano Carlos Guardado fue el que propuso esta idea hace dos décadas, con el objetivo de habilitar un sello similar al de las banderas azules que se conceden a las playas bien cuidadas, y que ya tienen Rodiles y La Ñora en el concejo maliayés. Ambas distinciones estuvieron ligadas varios años, hasta que en 2022 la del “Sendero azul” gozó de identidad propia. Y Villaviciosa, por primera vez, cuenta con una de estas distinciones y este viernes alzó la bandera en el parque de La Barquerina, epicentro de una ruta que se extiende durante tres kilómetros y que llega hasta Amandi.

“En Asturias hay nueve concejos, todos con una bandera de sendero azul, salvo Navia que tiene dos. Y en toda España tenemos ya cerca de 1.200 kilómetros protegidos”, enfatizó José Palacios, presidente de ADEAC, que aplaudió que el Ayuntamiento de Villaviciosa se haya animado a sumarse con la presentación de su candidatura. "Este es un municipio muy ejemplar, porque tiene dos playas con bandera azul y ahora este sendero azul. Es una maravilla. Y queremos que esto se siga extendiendo por toda Asturias", añadió.

"Sostenibilidad, accesibilidad y respeto por el entorno"

Alejandro Vega, alcalde de Villaviciosa, manifestó su entusiasmo por el reconocimiento y subrayó la filosofía del concejo de apostar por la mejora de la calidad de sus espacios naturales y turísticos “promoviendo un modelo de desarrollo basado en la sostenibilidad, la accesibilidad y el respeto por el entorno”.

También recordó que supone para Villaviciosa “un reto desde el punto de vista de la exigencia”, pero a la vez contribuirá a que “demos un paso más hacia la mejora de nuestro patrimonio, en este caso natural y cultural, porque aquí estamos al lado del Camino de Santiago y la reserva natural de la ría de Villaviciosa”.

En el izado de la bandera que fija este itinerario como sendero azul estuvieron también la presidenta de la Asociación Raitana, Emilia de Agustín, así como la usuaria Zoila García. “Tener esta senda es un gran avance”, resaltaron.

El Ayuntamiento de Villaviciosa ha llevado a cabo, para recibir este reconocimiento, la instalación de iluminación fotovoltaica, la mejora de la accesibilidad y la adecuación de distintos elementos del recorrido.

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Entre otros requisitos para poder optar a esta distinción para las rutas que destacan por su calidad ambiental y belleza, se encuentra que “el recorrido tenga un mínimo de distancia, esté cuidado, se aporte información a los usuarios, se realice alguna actividad educativa y el entorno esté protegido del asfalto o los vehículos”, detalló el presidente de ADEAC, que incidió también en “la importancia de una accesibilidad real, preparada para personas por ejemplo en sillas de ruedas”.