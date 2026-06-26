Villaviciosa toca y baila en fin de curso con el Festival de la Escuela de Música Tradicional de la Banda de Gaitas Villaviciosa-El Gaitero

La Plaza de la Poesía, junto a la Casa de los Hevia de Villaviciosa, se llenó ayer de pasión por la cultura y la tradición para celebrar el festival de fin de curso de la Escuela de Música Tradicional de la Banda de Gaitas Villaviciosa-El Gaitero. Fueron unos cuarenta alumnos, acompañados de una decena de profesores, los que ofrecieron a los asistentes una muestra de sus mejores sones y bailes asturianos, entusiasmando al público, que disfrutó de cada una de las actuaciones.

«Este festival al aire libre queremos que sea una muestra en la que se puedan ver los resultados del trabajo desarrollado por los alumnos durante todo el año y en las diferentes modalidades que se imparten en la escuela", explicó David Muñoz, miembro del centro y también de la banda de gaitas.

En la escuela, indicó, se imparten gaita asturiana, tambor tradicional, acordeón diatónico, pandereta, baile tradicional y percusión para banda de gaitas.

La Banda de Gaitas Villaviciosa-El Gaitero cumple cuarenta años de andadura, cuatro décadas en las que ha llevado el nombre de Villaviciosa por medio mundo, siendo además organizadora de importantes eventos culturales en la villa. Su escuela trabaja para enseñar y mantener viva la música tradicional asturiana en el concejo.

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Vista del público asistente. / Vicente Alonso

Desde la banda de gaitas y desde la escuela recuerdan la importancia de que más personas se animen a inscribirse y hacen un llamamiento para participar en estos cursos. Asimismo, subrayan que "sin la escuela no existiría la banda de gaitas, una agrupación que forma ya parte de la gran historia musical del concejo". "En la escuela está el relevo y el futuro", añadieron sus responsables.