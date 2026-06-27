Villaviciosa camina hacia la Santina: la "Marcha nocturna" a Covadonga cumple 40 ediciones

Un grupo de 42 miembros de la Asociación de Amigos de la Cueva de Covadonga celebran este fin de semana una nueva edición de la "Marcha Nocturna" entre Villaviciosa y el Santuario de Covadonga, una tradición que este año cumple nada menos que cuarenta años. La caminata partió este viernes del Monasterio de Las Clarisas, en la Villa, con participantes del concejo y otros llegados desde Oviedo, Gijón, San Juan de la Arena, Pola de Siero, Sariego, e incluso de Santander y Zaragoza.

Entre los caminantes, varios que hacían el histórico itinerario por primera vez. Uno de ellos fue Jaime Valle Quintana, recientemente jubilado de la Cafetería Rice, de Villaviciosa, quien afrontó la marcha con especial ilusión. «Hacía tiempo que me atraía hacer esta caminata a Covadonga y, una vez concluida mi actividad laboral, me animé. También lo tenía como una meta personal de agradecimiento a la Santina por diferentes situaciones», manifestó.

Valle destacó además que «el senderismo y caminar son dos de mis grandes aficiones" y "me fui preparando haciendo entre 10 y 20 kilómetros, para ir cogiendo fondo y hacer la ruta con el menor esfuerzo posible" para completar un trayecto a pie que en este caso fue de 52 kilómetros.

Otro de los debutantes en la ruta fue el maliayés Emilio Riesgo Fernández, para quien esta ruta tenía un reto especial. «Hace más de 30 años fuimos un grupo de amigos en bicicleta y me quedó ya la idea de volver a hacer la ruta caminando. Pero fueron pasando los años y nunca encontraba un momento. Ahora la vuelvo a hacer caminando y me propuse el reto de llegar gracias a los ánimos de Ramón García, que forma parte de la Asociación Amigos de la Cueva de Covadonga», comentó Riesgo.

Tras una caminata que sin incidencias, el grupo llegó al Santuario, donde visitaron a la Santina y acudieron a una misa en la Santa Cueva con un especial recuerdo por los socios fallecidos. Después celebraron el tradicional almuerzo de confraternización en el Gran Hotel Pelayo, donde se entregaron los «Diplomas de la Marcha 2026».

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Ramón García, presidente de la asociación organizadora, agradeció la colaboración del Ayuntamiento de Villaviciosa y destacó que esta marcha sigue manteniendo su esencia y ambiente de compañerismo. «A todos nos une una gran amistad, la afición por el senderismo y la devoción por Covadonga y la Santina. Es admirable ver cómo todos disfrutamos del camino sin prisa y con paradas, y con los mismos deseos e ilusiones año tras año», subrayó García, resaltando el espíritu que mantiene viva esta marcha, que cumple 40 años.