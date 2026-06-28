El Ayuntamiento de Villaviciosa habilitará 400 plazas en nuevos aparcamientos de la capital
La iniciativa será posible a través de acuerdos con propietarios de solares
P. T.
El Ayuntamiento de Villaviciosa habilitará 400 plazas en nuevos aparcamientos de la capital, avanzó ayer el gobierno local, que precisó que la medida se llevará a efecto en las próximas semanas. La iniciativa será posible a través de acuerdos con propietarios de solares. Este era uno de los objetivos que se había marcado el ejecutivo maliayés, ante la necesidad de aparcamiento en La Villa, dado que en varios de los solares que venía usándose de forma provisional se han iniciado las obras de construcción de vivienda por sus propietarios.
"El actual equipo de gobierno se encontró en 2015 que el último gobierno del PP no adoptó ninguna medida ante el fracaso de su proyecto para hacer un aparcamiento subterráneo en El Pelambre. Y que, a pesar del crecimiento urbano de La Villa, no se reservaron espacios públicos para aparcamiento", aseveraron ayer desde el ejecutivo maliayés.
Las nuevas plazas de aparcamiento que se habilitarán mediante acuerdos con tres propietarios de solares "supondrán poner a disposición más de 400 plazas de aparcamiento este verano en el casco urbano de Villaviciosa, en tres emplazamientos, en la zona de La Barquerina, y junto a la estación de autobuses de Villaviciosa". Uno de ellos será el futuro aparcamiento de la empresa Alimerka, en La Barquerina, con 135 plazas. Actualmente, según las mediciones de la oficina de ingeniería del Ayuntamiento, el casco urbano tiene en su red viaria y de aparcamientos capacidad para 2.175 plazas.
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