Premios para quienes hacen de Villaviciosa "un lugar mejor": Raúl Sariego, a título póstumo, y José Miguel Beneyto recibieron las distinciones de la Federación de Asociaciones de Vecinos

La Federación de Asociaciones de Vecinos de Villaviciosa (FAAVVI) entregó ayer sus distinciones anuales en el transcurso de la celebración del XXXI aniversario del colectivo. Fue acto muy emotivo, con galardones para José Miguel Beneyto Pérez, Premio a la Ejemplaridad Vecinal, y para Raúl Sariego Rodríguez, que recibió el de la federación a título póstumo. Además, se reconoció la trayectoria de dos entidades vecinales con más de 25 años de actividad: la Asociación Vecinal San Mamés de Argüero, constituida en 1990, y la Asociación Vecinal de Fuentes, fundada en 1983.

Estos premios tienen como objeto reconocer o distinguir a personas, actuaciones y/o entidades relacionadas con el movimiento asociativo en Villaviciosa. El presidente de la federación, Juan Luis Fernández Cayado, destacó la importancia de las figuras galardonadas durante su intervención en el acto, que tuvo lugar en la Sidrería El Roxu.

Raúl Sariego Rodríguez, distinguido a título póstumo con el «Premio FAAVVI 2026», fue un vecino muy ligado al deporte de los bolos desde la infancia. «Su afición la trasladó a su hijo y nietos y participó en distintas peñas de bolos en Villaviciosa. También fue miembro del Club Deportivo Lealtad. Recientemente, en la Gala del Deporte de Villaviciosa, obtuvo reconocimiento a título póstumo por una vida dedicada a los bolos», destacaron desde la federación.

Movimiento vecinal

Además, el premio también quiere reconocer de Sariego «su dedicación al movimiento vecinal en la Asociación de Fuentes, así como su papel como impulsor del Festival del Corderu a la Estaca de Fuentes, entre otras actividades. "Fue concejal en el Ayuntamiento de 1991 a 1995 y desarrolló también actividad profesional y sindical promoviendo la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores en su empresa», señalaron sobre su figura.

Su hija, Merche Sariego González, recogió muy emocionada el galardón. «Nuestra familia está muy agradecida por este recuerdo y sentimos una inmensa emoción ante las numerosas muestras de apoyo, de cariño y de reconocimiento que recibimos. Para nosotros fue, es y será un ejemplo a seguir, trabajando siempre por el bien común. Fue un luchador incansable, honesto, valiente, generoso y, como muchas personas nos están diciendo, peculiar. Ese es nuestro padre. Estamos inmensamente emocionados y agradecidos por recibir los innumerables gestos que así lo recuerdan», manifestó su hija en nombre de la familia.

Dedicación y compromiso

Mientras, José Miguel Beneyto Pérez recogió el "Premio a la Ejemplaridad Vecinal 2026". La federación le reconoce como figura habitual en iniciativas culturales y festivas de Villaviciosa. Su implicación abarca desde su dedicación a la Asociación de Amandi, donde impulsó la recuperación de los gigantes y cabezudos y el taller de máscaras, hasta su participación en actividades de Poreñu, las Fiestas del Portal, el colectivo Raitana o el grupo de acuarelistas Nieblastur.

A lo largo de los años ha colaborado en celebraciones como el Carnaval, la exposición del 500 aniversario del Desembarco o la organización de talleres. También destaca su trayectoria en el Ateneo Obrero, del que es presidente y donde coordina áreas formativas y de ocio. El jurado subraya "su disposición constante a ayudar y su compromiso con el tejido social maliayés".

Beneyto se mostró muy agradecido a la federación y destacó que recibir "este reconocimiento me llena de emoción". "Nunca he colaborado esperando premios ni distinciones; mi única motivación ha sido siempre colaborar, ayudar y aportar, en la medida de mis posibilidades, al bienestar de nuestra sociedad y de las personas que forman parte de ella. Desde que vinimos por primera vez a Villaviciosa, allá por 1974, supimos que sería nuestro sitio para vivir», indicó.

Añadió que "esta mención tiene para mí un valor muy especial", que "me hace sentir valorado y acompañado por quienes comparten el compromiso de hacer de Villaviciosa un lugar mejor para vivir".

Reconocimiento compartido

Es también un reconocimiento que considero compartido con tantos vecinos y vecinas que, de manera silenciosa y generosa, dedican su tiempo y esfuerzo a los demás. Gracias a la Federación por este honor y por la importante labor que realiza fortaleciendo la participación, la convivencia y el espíritu solidario que caracteriza a Villaviciosa. Guardo esta distinción en el corazón y la recibo con humildad, orgullo y el firme deseo de seguir trabajando por nuestra comunidad. Muchas gracias de todo corazón».

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Al acto asistieron el alcalde Alejandro Vega y representantes de los grupos municipales, además de un centenar de personas. También se tuvo un reconocimiento especial con las asociaciones miembros de FAAVVI que cumplen 25 años o más desde que se constituyeron, siendo figuras clave del movimiento vecinal. Fueron la AV San Mamés de Argüero, constituida en 1990 y cuyo reconocimiento recogió su presidente, Javier Ibaseta, y la AV de Fuentes, constituida en 1983, reconocimiento recogido por su presidente, Ramón Berros.