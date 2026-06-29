La Banda de Música de Villaviciosa, una formación centenaria que tocará en Disney y que disfruta “de un momento muy ilusionante”

Villaviciosa cuenta con una banda de música que es centenaria. Ha vivido altibajos a lo largo de su trayectoria, como el parón de principios de este siglo, del que no se recuperó hasta el año 2012. Pero desde entonces han ido asentando unas bases, mimando principalmente a su cantera, con los más jóvenes de la Escuela Educandos, y todo ello les ha permitido llegar al momento actual, en el que gozan de muy buena salud. Este verano afrontan además una cita muy especial porque su música sonará por Europa, ya que serán una de las formaciones que actuarán el próximo 21 de julio en el desfile central de Disneyland París.

"Es el proyecto del año", destaca José Antonio Fernández "Toño", que es el director de las dos formaciones y también se encuentra al frente de la Coral Capilla de la Torre del concejo maliayés. “Está siendo un proceso muy laborioso, pero muy apasionante. Están todos como locos por participar, tanto los peques, como sus padres que le acompañarán y hasta los más adultos de la banda”, reflexiona.

La idea de acudir a París surgió hace dos años, con una visita de Toño Fernández junto a su familia a Disneyland. “Pensé que tenía que estar allí con la Banda de Música”, reflexiona. “No había llegado de vuelta a Oviedo y ya había iniciado la gestión, con una serie de contactos, y al final lo conseguimos”, comenta.

Los integrantes de la Banda de Música de Villaviciosa, en un concierto ante el teatro Riera. / Lne

El director estará acompañado de 44 músicos en Francia, entre pequeños y adultos, más familiares que se unirán a una expedición que ascenderá a unas 70 personas, y que servirá como plataforma de promoción cultural del concejo bajo el proyecto “Villaviciosa suena en Europa”, ya que el Ayuntamiento y el Principado, junto a otras empresas privadas, se han sumado para colaborar y que sea posible.

“Toda la música con la que vamos a actuar la escribí yo y es entera de Disney”, comenta el director, que destaca que este proyecto ha sido especial al “sumar a los peques que están cursando un instrumento para esta experiencia”.

Natural de Luarca y residente en la actualidad en Oviedo, Toño Fernández formaba parte de la Banda Ciudad de Oviedo, antes de obtener la plaza en la Banda de Villaviciosa, que pertenece a la Asociación Amigos de la Música de Villaviciosa. Fue en 2012 cuando volvió a arrancar una formación musical que tiene ahora unos 35 integrantes en la banda y unos 40 en la escuela.

La cantera es la principal joya y a la que se intenta cuidar. Porque les ofrecen también una formación musical, en diferentes materias, como son música y movimiento, lenguaje musical, flauta, clarinete, saxofón, trompeta y percusión.

Una banda "asentada" con una amplia agenda de conciertos

Sobre el momento actual dice que es "muy ilusionante" y reconoce que hay una gran conexión entre la escuela y la banda, que considera que está "muy asentada". "Para la Villa tener una banda es algo muy necesario, igual que contar con una banda de gaitas o una coral. Ojalá hubiese muchas más agrupaciones", sostiene.

Un ensayo de la Banda de Música de Villaviciosa. / Lne

La Banda de Música forma parte del día a día en el concejo. En el mes de julio cuentan con su propio festival, en el que siempre invitan a una banda foránea. También participan en el periodo estival en el concierto en la pérgola del parque Ballina de Villaviciosa. No fallan tampoco en la Semana Santa, las fiestas del Portal, Navidades, el Carnaval (donde este año abrieron el desfile) o las actuaciones por Santa Cecilia y otra a la que les invitan en Quintes.

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“Una banda se necesita mucho en un pueblo. En otras zonas más pequeñas de España, como Valencia o Galicia, hay localidades más pequeñas que la tienen, porque la música al final es educación y formación, algo que debería tener toda la sociedad”, concluye Toño Fernández.