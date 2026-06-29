Los bolos toman la calle en Villaviciosa con partidas hasta este viernes 3 de julio, exhibiciones y una jornada abierta al público

Un clásico que vuelve a Villaviciosa. Los bolos, el deporte tradicional asturiano, se acercará un poco más a los vecinos y aficionados. La plaza del Ayuntamiento de Villaviciosa acoge desde este lunes una bolera, donde se disputarán partidas hasta este próximo viernes 3 de julio, con motivo de la celebración de la XXIII Semana de los Bolos en la Calle.

Entre las 16.00 y las 21.00 horas de cada día se disputarán las partidas de bolos. Estos dos primeros días (lunes 29 de junio y martes 30) son las clasificatorias de las categorías inferiores y los sénior. Mientras que los días 1 y 2 de julio son las semifinales.

Además, este miércoles, 1 de julio, será un día especial, ya que se abrirá la bolera al público, en busca de ese objetivo de acercar el deporte a vecinos y visitantes.

El cierre a la semana de bolos tendrá lugar el viernes 3 de julio. Habrá como novedad una exhibición a las 16.00 horas de la selección femenina. Posteriormente, a las 17.30 horas tendrán lugar las finales de las categorías inferiores. Y a las 19.00 horas, se celebrará la final sénior, justo antes de la enterga de premios.

Por la izquierda, José Antonio Fernández, Ángel Huera, Luis Ángel Lastra, Carlos Álvarez e Iván Rivas. / A. V.

La XXIII Semana de los Bolos en la Calle está organizada por el Ayuntamiento de Villaviciosa y la Federación Asturiana de Bolos, también para “contribuir así a la conservación y difusión de una de las señas de identidad del patrimonio deportivo y cultural de Asturias”, destacaron Iván Rivas, presidente de la federación Asturiana, y José Ángel Fernández, concejal de Deportes de Villaviciosa, en la presentación de esta jornada deportiva.

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Ángel Huera, jugador de la Peña l’Horru de Villaviciosa; Luis Ángel Lastra, de la Peña El Chalupu de La Carrera (Siero); y Carlos Álvarez, de la Peña Prau La Hueria, de Laviana, se encargan de colaborar en el montaje y desmontaje de las boleras en la calle de este programa.