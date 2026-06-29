Los bolos toman la calle en Villaviciosa con partidas hasta este viernes 3 de julio, exhibiciones y una jornada abierta al público
La bolera instalada en la plaza del Ayuntamiento acogerá la competición en categorías inferiores y sénior
Un clásico que vuelve a Villaviciosa. Los bolos, el deporte tradicional asturiano, se acercará un poco más a los vecinos y aficionados. La plaza del Ayuntamiento de Villaviciosa acoge desde este lunes una bolera, donde se disputarán partidas hasta este próximo viernes 3 de julio, con motivo de la celebración de la XXIII Semana de los Bolos en la Calle.
Entre las 16.00 y las 21.00 horas de cada día se disputarán las partidas de bolos. Estos dos primeros días (lunes 29 de junio y martes 30) son las clasificatorias de las categorías inferiores y los sénior. Mientras que los días 1 y 2 de julio son las semifinales.
Además, este miércoles, 1 de julio, será un día especial, ya que se abrirá la bolera al público, en busca de ese objetivo de acercar el deporte a vecinos y visitantes.
El cierre a la semana de bolos tendrá lugar el viernes 3 de julio. Habrá como novedad una exhibición a las 16.00 horas de la selección femenina. Posteriormente, a las 17.30 horas tendrán lugar las finales de las categorías inferiores. Y a las 19.00 horas, se celebrará la final sénior, justo antes de la enterga de premios.
La XXIII Semana de los Bolos en la Calle está organizada por el Ayuntamiento de Villaviciosa y la Federación Asturiana de Bolos, también para “contribuir así a la conservación y difusión de una de las señas de identidad del patrimonio deportivo y cultural de Asturias”, destacaron Iván Rivas, presidente de la federación Asturiana, y José Ángel Fernández, concejal de Deportes de Villaviciosa, en la presentación de esta jornada deportiva.
Ángel Huera, jugador de la Peña l’Horru de Villaviciosa; Luis Ángel Lastra, de la Peña El Chalupu de La Carrera (Siero); y Carlos Álvarez, de la Peña Prau La Hueria, de Laviana, se encargan de colaborar en el montaje y desmontaje de las boleras en la calle de este programa.
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