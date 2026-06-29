El gobierno de Villaviciosa pide al PP que explique por qué nunca sacó adelante un Plan General pese a gobernar durante casi 40 años

El gobierno municipal de Villaviciosa ha criticado la actitud del Grupo municipal del PP en relación al Plan General de Ordenación (PGO). "Después de votar a favor del documento de aprobación inicial del PGO en el Pleno, ahora presenta alegaciones, lo que es un proceder absolutamente atípico e irregular. ¿O es que los vecinos deben concluir que después de varios años de tramitación, no se habían leído el PGO, antes de votarlo a favor?", se pregunta el ejecutivo maliayés del PSOE.

Lamenta asimismo "que un partido político que ha gobernado toda la vida en Villaviciosa, "no sepa, o algo peor, quiera hacer creer a los ciudadanos que no sabe el papel que tiene un Grupo municipal y sus concejales en la tramitación de un plan". "Como es evidente, la competencia para aprobar un Plan General de Ordenación es del Pleno, es decir, de todos/as los/as concejales/as que lo forman. Y la participación de los miembros de la Corporación es directa, que se manifiesta en todas las prerrogativas que tienen como responsables públicos, que no tienen el resto de ciudadanos, de acceso a la información, etcétera, y finalmente, la expresión de la voluntad y posición sobre los asuntos que se manifiesta con el voto en el Pleno", recuerdan desde el gobierno municipal.

El PP anunció que ha presentado alegaciones al plan, "con el objetivo de contribuir a la mejora de un instrumento que considera clave para el futuro desarrollo económico, social y territorial del concejo". Se centran, según los populares, en "incrementar la oferta de aparcamientos públicos para dar respuesta a los problemas de movilidad existentes, garantizar el mantenimiento de los aprovechamientos urbanísticos actualmente reconocidos y alcanzar un equilibrio razonable entre la protección del litoral y los derechos de los propietarios".

"El PP de Villaviciosa considera ahora el plan un instrumento clave para el futuro desarrollo económico, social y territorial del concejo” (sic). Y es cierto, pero ya podían haberlo considerado así durante sus casi 40 años de gobierno en Villaviciosa, que nos dejaron sin plan urbanístico y con unas normas provisionales de 1997 que han hecho tanto daño al concejo", valora el gobierno socialista del municipio.

Sus responsables añaden que máxime cuando "siguen teniendo al frente al diputado que era diputado y alcalde, cuando durante su último mandato enterró durante 4 años un plan que ya contaba con aprobación inicial, y con casi 1700 alegaciones de vecinos, informadas, y que dejaron sin contestar", indica ejecutivo en alusión a José Manuel Felgueres.

"El PP de Villaviciosa, mientras no dé explicaciones sobre esto, porque nunca las dieron, y otras cuestiones del urbanismo de presunta corrupción bajo sus mandatos, está inhabilitado políticamente para encima intentar dar lecciones en la materia, intentando volver a engañar a los vecinos", afirma el ejecutivo.

Sobre que el plan contenga "nuevas restricciones" sobre fincas privadas a las que apuntaron los populares, el gobierno local niega que así sea. "No hay más limitaciones en la propuesta de plan que las que derivan de leyes y normativa superior de protección ambiental", afirma. El PP lo "sabe perfectamente" y quizá "lo que tenga que explicar de una vez, el que sigue siendo su presidente y diputado, José Manuel Felgueres, es cómo las limitaciones que han sufrido los vecinos en Villaviciosa, bajo sus mandatos, fueron para la gran mayoría, salvo para algunos privilegiados, entre los que se encuentra".

El gobierno de Villaviciosa lamenta el efecto de los casi 40 años de mandatos del PP en el municipio: "No hay más que ver los datos de pérdida de población y abandono de la zona rural durante todos sus años de gobierno, y especialmente en lo que tenían directamente la responsabilidad que es en la gestión del importante patrimonio de suelo municipal, que lo abandonaron, y en muchos casos, que deberían explicarlos, 'se perdió ' en manos privadas".

Sobre el hecho de que el PP solicite incrementar la oferta de aparcamientos públicos y que el plan incluya una estrategia de movilidad, el ejecutivo maliayés explica que "eso es precisamente lo que hay hace, al contrario que hizo el PP con las normas urbanísticas de 1997, que son las causantes del problema de aparcamientos que ahora tenemos, por ejemplo, haciendo cumplir la norma de que no se puedan construir viviendas, sino se garantiza el equivalente de plazas de aparcamiento".

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Acerca de que haya que "alcanzar un equilibrio razonable entre la protección del litoral y los derechos de los propietarios", el gobierno local señala estar de acuerdo. "Pero lo que no se puede es intentar engañar a la gente, pues hay limitaciones de leyes como costas, inundabilidad, carreteras, patrimonio, etcétera, que un Plan General no tiene capacidad legal de modificar, y eso lo sabe el PP perfectamente".