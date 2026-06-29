El PP no apoyará la aprobación definitiva del Plan General de Villaviciosa si no hay cambios en el documento

El Grupo Municipal del PP de Villaviciosa ha anunciado que no apoyará la aprobación definitiva del nuevo Plan General de Ordenación "si el Gobierno municipal mantiene un documento que incorpora nuevas restricciones para cientos de propietarios". Los populares avanzan que se comprometen a modificarlo desde el Gobierno local si obtienen "la confianza de los vecinos en las próximas elecciones".

El anuncio del PP se produce tras el cruce de declaraciones entre socialistas y populares de estos días. Los concejales de la formación conservadora avanzaron que habían presentado alegaciones al documento de aprobación inicial. Centradas en «tres grandes prioridades»: «incrementar la oferta de aparcamientos públicos para dar respuesta a los problemas de movilidad existentes, garantizar el mantenimiento de los aprovechamientos urbanísticos actualmente reconocidos y alcanzar un equilibrio razonable entre la protección del litoral y los derechos de los propietarios».

El gobierno municipal de Villaviciosa, del PSOE, que preside el alcalde, Alejandro Vega, criticó a continuación la actitud del PP. «Después de votar a favor del documento de aprobación inicial del PGO en el Pleno, ahora presentan alegaciones, lo que es un proceder absolutamente atípico e irregular. ¿O es que los vecinos deben concluir que después de varios años de tramitación, no se habían leído el PGO, antes de votarlo a favor?», se preguntó el ejecutivo maliayés.

Leyes y suelo

Los socialistas también rechazaron que haya cambios en relación a los derechos de los propietarios. "No hay más limitaciones en la propuesta de plan que las que derivan de leyes y normativa superior de protección ambiental", indicaron. Esto es, "limitaciones de leyes como las de costas, inundabilidad, carreteras, patrimonio, etcétera, que un Plan General no tiene capacidad legal de modificar, y eso lo sabe el PP perfectamente".

El PP replicó a estas consideraciones. "La realidad desmiente al Alcalde con su propio documento», que «establece literalmente que el nuevo planeamiento incorpora la figura de Suelo No Urbanizable de Interés Litoral de Transición para aquellos espacios próximos al litoral", dicen los populares.

Según el PP, esta afirmación «evidencia que el nuevo plan sí crea una nueva categoría urbanística que amplía la protección sobre terrenos que hasta ahora no estaban incluidos dentro del ámbito del Plan Territorial Especial del Suelo de Costas». «El Alcalde pretende hacer creer que no cambia nada, pero basta leer el documento para comprobar que incorpora una nueva figura de protección que extiende restricciones a numerosas fincas. Negarlo es intentar confundir a los vecinos», afirman.

Debate

El PP considera asimismo que su posición de votar a favor del documento de aprobación inicial del plan y después presentar alegaciones a ese texto no es incoherente: "Votar favorablemente la aprobación inicial del plan y presentar alegaciones durante el periodo de información pública no constituye ninguna contradicción, sino precisamente el procedimiento previsto por la legislación urbanística". "La aprobación inicial sirve para abrir el debate y permitir que vecinos, colectivos y grupos políticos analicen el documento y planteen mejoras. Lo irresponsable sería detectar problemas que afectan a los vecinos y negarse después a corregirlos", indicaron.

Los populares ven "especialmente preocupante que el Gobierno municipal haya optado por desacreditar las alegaciones en lugar de responder a su contenido, pese a que durante la exposición pública se registraron cerca de dos mil alegaciones"

"El Alcalde asegura que el Plan resuelve el problema, pero el documento no reserva suelo para futuros aparcamientos ni planifica las necesidades reales de Villaviciosa. Exigir plazas en nuevas promociones no soluciona el déficit existente en los núcleos consolidados", añaden.

El Partido Popular de Villaviciosa lamenta igualmente que Alejandro Vega haya preferido recurrir nuevamente a la confrontación política y a revisar gobiernos de hace más de una década en lugar de responder a las cuestiones planteadas sobre el contenido del Plan.

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"Los vecinos esperan explicaciones, no descalificaciones. Esperan que se corrijan los errores de un documento que condicionará el desarrollo de Villaviciosa durante las próximas décadas", concluyeron.