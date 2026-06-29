Villaviciosa verá el eclipse desde la ría: el tradicional concierto del Festival Enrique Correa será el 12 de agosto

Villaviciosa ya tiene lista la singular programación que se desarrollará con motivo del eclipse del próximo 12 de agosto. Una de las citas principales para ese día es el concierto "Eclipse", que se celebrará en Misiegu, junto a la ría, en el marco del Festival Enrique Correa. Este tradicional recital, en un lugar de gran belleza, se hace coincidir este año con el evento astronómico y adelanta su horario a las 18.30 horas. "Así, se disfrutará no solo de la música, sino del propio sonido de la naturaleza bajo el influjo del eclipse, todo ello en un enclave excepcional", indican desde el Ayuntamiento.

También el día del eclipse, el Monte Cubera, emblemático para Villaviciosa, será punto de referencia. Se trata de un espacio donde el Ayuntamiento acaba de ejecutar una actuación integral de mejora, que incluye rutas y un mirador desde el que se tienen unas vistas excepcionales de la Villa, su entorno y de todo el estuario, hasta Rodiles. Acogerá una marcha ciudadana con actividades de observación y animación, en las que colaborarán además del Consistorio, la Asociación Villaviciosa ConCiencia, la Asociación de Amigos del Paisaje de Villaviciosa CUBERA, entre otras entidades.

Ayuntamiento y colectivos prevén presentar en breve el detalle de estas propuestas que serán el colofón a las que ya se vienen desarrollando en Villaviciosa con motivo del eclipse. El pasado 12 de junio se celebró una conferencia del joven investigador maliayés y profesor de física de la Universidad de Oviedo Pablo Cayado, en el Teatro Riera, bajo el título, "Un eclipse para entender el cosmos".

La asociación Villaviciosa ConCiencia volverá a citar al público con la divulgación científica acerca del eclipse como argumento central. Así, colectivo y Ayuntamiento trabajan en la organización de un evento de observación nocturna el próximo 10 de julio en la zona de la Campa, idónea por condiciones de luminosidad y altura. Para esta actividad será necesaria inscripción previa.

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También el Ayuntamiento, a través del telecentro, organiza el taller que lleva por título "Recursos en Internet sobre el Eclipse solar". Será el miércoles 8 de julio y también se requerirá de inscripción previa.