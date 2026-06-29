Villaviciosa verá el eclipse desde la ría: el tradicional concierto del Festival Enrique Correa será el 12 de agosto
Ayuntamiento y colectivos tienen preparado un programa de actos para la jornada del evento astronómico que incluye también una cita en el Monte Cubera
Villaviciosa ya tiene lista la singular programación que se desarrollará con motivo del eclipse del próximo 12 de agosto. Una de las citas principales para ese día es el concierto "Eclipse", que se celebrará en Misiegu, junto a la ría, en el marco del Festival Enrique Correa. Este tradicional recital, en un lugar de gran belleza, se hace coincidir este año con el evento astronómico y adelanta su horario a las 18.30 horas. "Así, se disfrutará no solo de la música, sino del propio sonido de la naturaleza bajo el influjo del eclipse, todo ello en un enclave excepcional", indican desde el Ayuntamiento.
También el día del eclipse, el Monte Cubera, emblemático para Villaviciosa, será punto de referencia. Se trata de un espacio donde el Ayuntamiento acaba de ejecutar una actuación integral de mejora, que incluye rutas y un mirador desde el que se tienen unas vistas excepcionales de la Villa, su entorno y de todo el estuario, hasta Rodiles. Acogerá una marcha ciudadana con actividades de observación y animación, en las que colaborarán además del Consistorio, la Asociación Villaviciosa ConCiencia, la Asociación de Amigos del Paisaje de Villaviciosa CUBERA, entre otras entidades.
Ayuntamiento y colectivos prevén presentar en breve el detalle de estas propuestas que serán el colofón a las que ya se vienen desarrollando en Villaviciosa con motivo del eclipse. El pasado 12 de junio se celebró una conferencia del joven investigador maliayés y profesor de física de la Universidad de Oviedo Pablo Cayado, en el Teatro Riera, bajo el título, "Un eclipse para entender el cosmos".
La asociación Villaviciosa ConCiencia volverá a citar al público con la divulgación científica acerca del eclipse como argumento central. Así, colectivo y Ayuntamiento trabajan en la organización de un evento de observación nocturna el próximo 10 de julio en la zona de la Campa, idónea por condiciones de luminosidad y altura. Para esta actividad será necesaria inscripción previa.
También el Ayuntamiento, a través del telecentro, organiza el taller que lleva por título "Recursos en Internet sobre el Eclipse solar". Será el miércoles 8 de julio y también se requerirá de inscripción previa.
Suscríbete para seguir leyendo
- Otro día de atascos en la autovía a Villaviciosa, con retenciones de más de veinte minutos ya este mediodía
- Villaviciosa camina hacia la Santina: la 'Marcha nocturna' a Covadonga cumple 40 ediciones
- Francisco Martínez, de Sidra El Gobernador, lagarero más galardonado por la DOP: 'Las sidras filtradas y espumosas necesitan más visibilidad para crecer
- El Paseo de la Fama de la Sidra de Asturias: conoce a todos los galardonados con los premios de la DOP (en sus tres variedades) desde 2009 a la actualidad
- Clara Piquero, mejor deportista de Villaviciosa, deja el rugby para terminar sus estudios tras competir en una Copa del Mundo: 'El cierre es muy bueno
- Villaviciosa registra ya más de 500 alegaciones a su Plan General de Ordenación
- El Gaitero Rodiles, profeta en su tierra tras subir a primera división de fútbol sala femenino: sidra y fiesta en el Ayuntamiento para celebrar la gesta
- María Fernanda Campa recibe el XI Puente de Honor al 'Vecín del añu' por su vinculación con Amandi