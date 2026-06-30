Más de un centenar de vecinos celebran una paellada popular para recaudar fondos destinados a las fiestas de Santa Ana de Quintes

Quintes ya empieza a saborear las fiestas de Santa Ana. Aunque aún falta un mes para su celebración, los vecinos se reunieron el pasado domingo en un paellada popular, para recaudar fondos para los festejos. El evento, organizado por la Sociedad de Festejos que recuperó hace una década la celebración, contó con cerca de 130 personas.

La comida se desarrolló en el local de la Sociedad Cultura y Recreativa Clarín, en la parroquia de Quintes. Al vermú y comida popular le siguió después una sesión de baile y la actuación de un Dj.

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Las fiestas se desarrollarán este año del 23 al 26 de julio y próximamente los organizadores harán público el cartel, con un esfuerzo importante para traer a Quintes orquestas reconocidas.