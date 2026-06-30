El Festival Liperock se estrena con éxito en Villaviciosa y marca el inicio de un verano cultural con noches de teatro, cine, conciertos y arte

La oferta cultural y de ocio del verano de Villaviciosa incorporó este año un nuevo evento, que contó con un gran seguimiento de público el pasado fin de semana. El festival Liperock, que surgió para recordar a Felipe Miravalles “Lipe”, fallecido el último año, fue una oportunidad perfecta para homenajear su figura y poner en valor su pasión por estilos como rock, blues, pop o folk.

El evento estuvo organizado por la Asociación Cultural Dakefalar, en colaboración con el Ayuntamiento de Villaviciosa, y contó con las actuaciones de Rafa Kas, Jorge Explosion o Pablo und Destruktion. Y ha llegado para ampliar la gran programación estival en el concejo maliayés, que se presentará este martes en el teatro Riera.

Para el mes de julio llegará un clásico como el Festival Musical de Villaviciosa, organizado por la Banda de Música de Villaviciosa, y en el que este año se incorpora como colaborador el Ateneo Obrero. Las actuaciones que incluye el programa serán del 10 al 12 de julio. El viernes 10 a las 20.00 horas, en la Iglesia de La Oliva, actuarán la Coral Capilla de la Torre y la Agrupación Coral de Ponga. Y para el sábado 11 las actuaciones ya se trasladarán a la plaza de la Poesía, donde el sábado estarán la Banda de Música de Villaviciosa y la Banda Sinfónica del Ateneo Musical de Mieres; mientras que el domingo 12 será el turno para la Jove Big Band Sedajazz, de Valencia.

La Banda de Música, que dirige José Antonio Fernández, volverá a encontrarse con el público maliayés el 31 de julio, junto a la Pérgola del Parque Ballina, con una nueva edición de “Suena la Banda”. Asimismo la Coral Capilla de la Torre, también bajo la dirección de José Antonio Fernández, ofrecerá el 7 de agosto su tradicional Concierto del Día del Socio en el Teatro Riera.

Público en uno de los conciertos del Liperock. / Lne

Más planes culturales. En la plaza de Caveda y Nava los días 11 y 12 de julio se celebrará la séptima edición de la Feria de la Acuarela del Grupo Nieblastur. Y durante casi todo el verano, del 9 al 15 de agosto, en la sala de exposiciones Evaristo Arce Piniella, en el Ateneo, se podrá disfrutar de la muestra “La Poesía y la Mar”, de Guillermo Simón.

Las artes escénicas ocupan espacio central en la agenda con las “Noches de Teatro”. “Atra Bilis”, de “Sótano B”, obra revelación este año, abrirá el programa el 21 de julio a las 21.00 horas. El martes 28 de julio, a la misma hora, se representará “Corín Tellado”.

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Además, en la parte musical, el miércoles 29 de julio, a las 18.00 horas, en la plaza del Ayuntamiento, la popular cantante Mina Longo y su orquesta interpretarán temas populares y grandes éxitos.