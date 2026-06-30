Villaviciosa presenta su gran programa veraniego "en chanclas": más de medio centenar de propuestas culturales y 30 fiestas hasta finales de septiembre

Muchos eventos al aire libre, con artes escénicas, ciclos de conciertos y hasta cine. Sin olvidar conferencias, un mercado de artesanía, exposiciones, historia o gastronomía. Villaviciosa contará con unas 55 propuestas culturales entre julio y septiembre, más otras 30 fiestas, organizadas por asociaciones vecinales y comisiones en las diferentes parroquias. Un programa extenso, que fue presentado este martes en el teatro Riera de Villaviciosa, con un formato ya muy reconocido, como son "Las chanclas del verano", forma que adopta el folleto promocional de los actos.

"Es el mejor programa de los últimos años, sin ninguna duda. Tendremos un verano cargado de actividades, apostamos porque haya casi una actividad diaria”, dijo Alejandro Vega, alcalde de Villaviciosa, que incidió durante la presentación del programa de verano del concejo en la ambición de ofrecer todo tipo de propuestas, para todos los públicos, y que el concejo maliayés sea un referente del periodo estival.

El programa completo de Villaviciosa detallado en las chanclas. / A. V.

También destacó el regidor socialista el compromiso de seguir fomentando que las asociaciones vecinales impulsen las fiestas en las distintas localidades y parroquias. "En los presupuestos municipales, que se aprobarán en el Pleno previsto para este jueves, se incrementará el apoyo económicos a asociaciones y comisiones de festejos", subrayó Vega.

Concierto "Eclipse" en Misiegu, plan destacado

El Alcalde estuvo acompañado en la presentación por los concejales Reyes Ugalde (Cultura) y José Antonio Fernández (Festejos). Y subrayó un momento especial para este verano, con el concierto "Eclipse", que se celebrará en Misiegu, junto a la ría, en el marco del Festival Enrique Correa el 12 de agosto, tal y como ya avanzó LA NUEVA ESPAÑA.

Para el mes de julio destaca el Festival Musical de Villaviciosa, del 10 al 12, con las actuaciones de la Coral Capilla de la Torre, la Agrupación Coral de Ponga, la Banda de Música de Villaviciosa, la Banda Sinfónica del Ateneo Musical de Mieres y Jove Big Band Sedajazz, de Valencia. Ese mismo fin de semana habrá la VII Feria de la Acuarela de Villaviciosa o la Fiesta de la Sidra Casera Quintueles-Quintes.

Para el 18 de julio, en Quintes, estará el VII Festival Folclórico “Les Xanines”. De vuelta a la Villa, el día 24 se iniciará el XI Festival del Arándano y Frutos Rojos. Al día siguiente se abrirá la IX Feria Nacional de Cerámica Creativa y el XXXII Festival Folclórico Internacional Aires de Asturias.

Imagen promocional del programa de actividades del verano de Villaviciosa. / A. V.

Más planes interesantes de julio serán por ejemplo las “Noches de teatro” en el Riera, donde habrá representaciones los días 21 y 28, con las obras "Atra Bilis" y "Corín Tellado. El espectáculo”. También el cine llegará a la calle el día 30, en la plaza del Ayuntamiento, con proyecciones ya hasta el 6 de agosto. Y se cerrará el mes con el concierto de la Banda de Música de Villaviciosa en La Pérgola.

Mercado Tradicional y Desembarco de Carlos V en Tazones en agosto

Agosto traerá más movimiento aún. En Oles, los días 1 y 2, estará el Mercado Tradicional, que alcanza su vigesimotercera edición. Y ese fin de semana Tazones celebrará su certamen de pintura. En el teatro Riera habra varias conferencias y encuentros, como las dedicadas al centenario de la muerte del doctor José Pando Valle el día 2, o la Jornada Ría de Villaviciosa el 6.

El comercio de Villaviciosa saldrá a la calle con semana especial del 10 al 16 de agosto, habrá una feria de artesanía de verano del 12 al 16 también en la capital, y en Tazones se desarollará su II Festival de Cortos Capitán Ladi el día 23. Para cerrar el mes, primero el día 29 en la localidad marinera, y al día siguiente en la capital, tendrán lugar los actos del XLIV Desembarco Carlos V.

El Portal, sidra y ganado para septiembre

Por si fuera poco, aún quedaría por delante un septiembre muy intenso, que ofrece del 3 al 6 el XIX Festival Internacional de la Gaita, el día 5 la XXVI Fiesta de la Sidra y el 6 la XXXV Feria de Ganado de Argüero. El broche al verano llegará con las Fiestas del portal, del 11 al 16 de septiembre, que incluyen el día 14 el Concurso Regional de Sidra, y también el LXVIII Concurso de Ganado Vacuno de Villaviciosa, para el día 16.

En cuanto a las fiestas de verano por los diferentes puntos del concejo, las más próximas en celebrarse serán las de La Velilla en Brediñana, del 3 al 6 de este mes de julio, y después le seguirán San Antonio en Careñes y Villaverde (del 10 al 12) y El Carmen en Candanal, Santoxenia y Tazones del 17 al 19 de julio. El cierre al verano llegará el último fin de semana de septiembre, del 25 al 27, con Los Mártires en Rales, El Rosario de Grases, San Antonio en Quintes y San Andrés en Valdbárcena.