Los alcaldes de la Comarca de la Sidra que prevén optar a la reelección y los que aún no lo han decidido: las diversas posiciones de los regidores

Tres de los seis alcaldes de los municipios de la Comarca de la Sidra han confirmado su intención de volver a optar a la reelección en las próximas elecciones municipales de 2027. Se trata de Gerardo Fabián (PSOE), regidor de Cabranes, de Saúl Bastián, cuya organización se llama PROMUSA (Promoción Municipal de Sariego), y de José Ángel Toyos (FORO). Mientras, el de Villaviciosa, Alejandro Vega (PSOE), aún no lo ha decidido, y el de Nava, Juan Cañal, también socialista, considera que es pronto para hablar del asunto. En lo que respecta al de Bimenes, Aitor García, de Asturianistas por Bimenes, no ha sido posible recabar su parecer sobre qué hará.

«No hay decisión tomada. Como sabéis renuncié a presentarme a la secretaría general (de Villaviciosa) y actualmente no tengo ningún cargo en el partido, solo el de Alcalde», indica el regidor maliayés, sin entrar en más precisiones. «Es pronto para decir», señala por su parte el alcalde de Nava, que también lo deja ahí.

Ambos son regidores del PSOE, que acaba de celebrar Comité Autonómico, tras el que quedó activado el calendario interno, con un plazo para la presentación de precandidaturas que se desarrollará durante las próximas semanas. Los procesos contemplan distintas ventanas temporales durante los meses de julio, septiembre y noviembre para completarlos en todas las agrupaciones.

Primarias

En el caso del PSOE habrá primarias en julio en Oviedo y Castrillón, según fuentes de la FSA, y también se abre el proceso en Siero. En la agrupación sierense, con alcalde socialista, Ángel García «Cepi», solo se convocarían primarias si lo piden más del 50 por ciento de los militantes.

Si en Colunga José Ángel Toyos confirma su deseo de optar a la reelección, en Sariego Saúl Bastián también lo manifiesta siempre que sus compañeros le apoyen y así lo quieran, precisa.

Noticias relacionadas

Gerardo Fabián,por su parte, muestra también su intención de optar a la reelección como alcalde de Cabranes. «Puedo aportar experiencia y conocimiento en un municipio en continua evolución y tenemos un equipo muy sólido. Queremos terminar las cosas empezadas y garantizar que Cabranes siga por el buen camino», señaló el regidor.