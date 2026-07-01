La Fundación José Cardín saca a la venta las entradas para descubrir el románico y el prerrománico de Villaviciosa
Este año se ofrece como novedad la asistencia a la Audición didáctica de órgano del XV Ciclo de Órgano de Villaviciosa el 29 de julio
La Fundación José Cardín Fernández ha puesto ya a la venta las entradas para las actividades del Verano Cultural 2026, que incluyen el Recorrido por el Paisaje Prerrománico y Románico (Bus del Románico) y la Audición didáctica de órgano del XV Ciclo de Órgano de Villaviciosa, que se celebrará el 29 de julio en la iglesia de Santa María de Valdediós.
Las entradas pueden adquirirse a través de la web oficial de la entidad (https://fundacioncardin.com/tienda/), en un programa que vuelve a apostar por la divulgación del patrimonio cultural maliayo.
La actividad del Bus del Románico propone un recorrido guiado por distintos enclaves del patrimonio prerrománico y románico rural del concejo, con el objetivo de acercar al público la evolución histórica y artística de este conjunto monumental, uno de los más relevantes de Asturias.
Diez euros
Como principal novedad de esta edición, el programa incorpora una audición didáctica de órgano en Valdediós, que tendrá lugar el 29 de julio a las 11.00 horas y contará con aforo limitado a 30 personas y un precio de 10 euros.
La actividad estará dirigida por la directora artística del ciclo, Susana Lastra, que ofrecerá una explicación sobre el funcionamiento del órgano histórico de la iglesia de Santa María de Valdediós y permitirá el acceso al coro para conocer el instrumento desde una posición privilegiada. La recaudación se destinará íntegramente al mantenimiento del órgano.
La Fundación José Cardín Fernández subraya que estas iniciativas forman parte de su compromiso con la difusión y conservación del patrimonio cultural del concejo. La entidad cuenta con el apoyo del Grupo El Gaitero en el marco de su política de responsabilidad social.
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