Villaviciosa da un ultimátum a Costas para que actúe en la pasarela de Rodiles junto a la ría o planteará su cierre

La playa de Rodiles izó un verano más la bandera azul. El primer arenal asturiano en obtener esa distinción, hace ya más de tres décadas, inauguró este miércoles la temporada completa de baños con todos los servicios. Por un lado ya con todos los efectivos de socorrismo al completo. Y también con los primeros autobuses lanzadera desde Villaviciosa, para desplazar a los usuarios.

El alcalde de Villaviciosa, Alejandro Vega, apuntó también de nuevo durante su visita a Rodiles su preocupación por el estado de la pasarela que une las playas de Rodiles y Miami. Y volvió a reiterar el mensaje trasladado hace un par de meses. Si Demarcación de Costas no atiende su requerimiento de actuar sobre la pasarela y el puente deteriorados -con tablones sueltos y la ausencia de algunas partes de la barandilla- planteará el cierre de esta vía peatonal para garantizar la seguridad.

La pasarela de Rodiles a Miami con las vallas de madera deterioradas. / P. A.

El Ayuntamiento trasladó a Costas hace unos días un informe técnico sobre el mal estado de la pasarela. Vega indicó que esperan ahora la respuesta, dentro del plazo legal de diez días estipulado, para actuar. “Tomaremos las decisiones oportunas en función de la respuesta que nos den y conforme a las normas”, comentó el regidor socialista, preguntado acerca de si mantiene su intención de cerrar la pasarela, como ya había transmitido hace un par de meses.

En esta pasarela otra de las peticiones trasladadas es la de la sustitución de la madera por otra material, para evitar la erosión y destrucción por el efecto del agua del mar. Una situación idéntica a la de la plataforma desde Rodiles y Misiegu, donde sí se actuó y se renovó por completo, entrando en servicio hace un par de meses.

Bandera azul desde hace tres décadas

Esa valoración la trasladó Vega tras destacar la importancia que supone contar un año más con la bandera azul en Rodiles, que es uno de los dos arenales del concejo que la reciben, junto al de La Ñora.

"Es un reto de calidad, para mantener y mejorar servicios. Se pasa una auditoría muy estricta. En Rodiles hemos tenido inversiones y un mantenimiento extraordinario, mejoras de accesibilidad y otra serie de medidas para seguir ofreciendo servicios, que cada vez son más difíciles de mantener en una plaza que cada vez es más concurrida”, afirmó sobre un reconocimiento recibido hace más de tres décadas, en 1994, y que solo perdió Rodiles en el año 2017.

EN IMÁGENES: Izado de la bandera azul en Rodiles / P. A.

El izado de la bandera azul se produjo, como es habitual, junto a la torre central de salvamento. Llegó a mediodía de este miércoles, cuando el sol hizo presencia justo encima de la playa, con las nubes vigilando unos metros hacia el interior. Aunque con la bandera roja ondeando al lado de la azul, por el mal estado del mar. El alcalde estuvo acompañado de Lorena Villar, teniente de alcalde, por el coordinador de Salvamento Ramón Piñuli, así como por los socorristas Lara Fernández y Diego Fernández.

Otro de los apartados que funciona un verano más y al que se le da continuidad en Rodiles es el servicio de atención a personas con movilidad reducida, con dos sillas anfibias, que presta a través de Cruz Roja de miércoles a domingo de 11.30 a 19.30 horas.