Más frecuencias en los autobuses lanzadera a Tazones: la reclamación de Villaviciosa al Principado

Más frecuencias de autobuses lanzadera a Tazones. Es la petición del Ayuntamiento de Villaviciosa al Gobierno del Principado de Asturias. El servicio que une la capital del concejo con la localidad costera se inició hace un año, con una frecuencia diaria, durante el periodo estival. Alejandro Vega, alcalde de Villaviciosa, reclamó este miércoles que se aumente, para facilitar la llegada de visitantes a la localidad marinera.

"El bus playa a Rodiles al principio no era tan demandado y ahora ha crecido mucho el número de usuarios. Tenemos que darnos cuenta que no podemos ir todos en coche a Tazones, por eso pedimos un modelo parecido a las lanzaderas a Rodiles, con varias frecuencias al día”, indicó Vega.

La petición la trasladó durante la presentación del servicio estival de transporte público a Rodiles, que el año pasado contó con 17.000 usuarios, y que estará operativo con 25 servicios diarios de ida y vuelta hasta el 13 de septiembre. Y se puede utilizar con los bonos de la tarjeta Conecta CTA de billete único.

Once años de servicio lanzadera hasta Rodiles

Arantxa Fernández Páramo, directora general de Transportes del Principado, indicó sobre la posibilidad de reforzar el servicio a Tazones que se encuentra en estudio. “Analizaremos en función de los viajeros del año pasado para ver si sería posible. Pero de todas maneras tenemos un plan muy reforzado, tenemos conexión a los principales enclaves turísticos y zonas costeras”, subrayó, en alusión a que tendrán en verano 36 rutas en 30 concejos asturianos.

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Presentación del servicio de autobuses lanzadera de Villaviciosa a Rodiles. / P. A.

Respecto al servicio de Rodiles con Villaviciosa, también tendrá una extensión hasta Oviedo mediante una conexión en la estación de buses de la capital maliayesa. Se trata del undécimo año en el que se ofrece este servicio y se ofrece de forma gratuita a los menores de ocho años y personas con movilidad reducida.