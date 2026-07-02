Villaviciosa aprueba unos presupuestos de 20,3 millones de euros: "Son las cuentas que necesita el concejo y son buenos para los vecinos"

El Ayuntamiento de Villaviciosa aprobó este jueves el presupuesto municipal de 2026, que asciende a 20,37 millones de euros, con los votos favorables del PSOE y el rechazo del PP y de la concejala no adscrita, en una sesión marcada por la tirantez los reproches mutuos y las llamadas al orden. Antes de la votación, el alcalde, Alejandro Vega, afeó a ambos grupos de la oposición que no hubieran presentado ninguna aportación a las cuentas durante su tramitación. "Son los presupuestos que necesita el concejo y son buenos para los vecinos", defendió el regidor, que apeló sin éxito al respaldo de la oposición.

Las cuentas disminuyen un 4,7 por ciento respecto al pasado ejercicio, un descenso que el gobierno local atribuye, en gran medida, al esfuerzo realizado en 2025 para afrontar la rehabilitación de la piscina municipal, una actuación que obligó a recurrir a un crédito de más de tres millones de euros tras detectarse nuevas deficiencias en unas instalaciones construidas durante el mandato del PP.

El portavoz popular, Adrián García, justificó el voto en contra al considerar que las cuentas evidencian "el agotamiento" del gobierno socialista tras once años al frente del Ayuntamiento. Criticó que el presupuesto llegue al Pleno en julio, cuando ya ha transcurrido más de medio ejercicio, y sostuvo que la propia memoria de Alcaldía reconoce un problema estructural por el desequilibrio entre ingresos y gastos corrientes, que obligará a reducir gastos, aplazar inversiones o buscar nuevas fuentes de financiación.

También censuró el recurso al endeudamiento para financiar las obras de la piscina y explicó que el PP no presentó enmiendas porque, a su juicio, el equipo de gobierno rechaza sistemáticamente las propuestas de la oposición. Su intervención ocasionó una vehemente respuesta por parte del alcalde, quien instó el PP a "mejorar sus argumentarios".

Antes del debate presupuestario, el Pleno aprobó una modificación del documento para incrementar la aportación al convenio con el Club Deportivo Rodiles Fútbol Sala femenino, recién ascendido a primera división. La propuesta salió adelante con los votos del PSOE y el rechazo del PP y la edil no adscrita, una posición que el alcalde criticó con dureza. "Así van a llegar muy lejos", les reprochó durante la sesión.

Relación de Puestos de Trabajo

También recibió luz verde justo antes de los presupuestos la nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del Ayuntamiento, que actualiza un documento vigente desde 2012. Vega destacó que el texto es fruto de "un trabajo muy arduo y muchas negociaciones" con la representación de los trabajadores municipales.

Las cuentas mantienen congelados casi todos los impuestos, tasas y precios públicos municipales. Solo se actualizaron el IBI urbano, con un incremento del tipo del 0,58 al 0,60, y las tarifas de abastecimiento y alcantarillado, que suben un 2,5 por ciento, por debajo de la inflación, según defendió el equipo de gobierno. El presupuesto destina 18,27 millones de euros al gasto corriente, de los que el capítulo de personal representa el 34,3 por ciento del total y los gastos en bienes y servicios el 42,3 por ciento. Además, se consignan 311.000 euros para amortizar el préstamo suscrito para financiar las obras de la piscina.

En el apartado inversor, el presupuesto reserva partidas para la mejora de caminos en el medio rural y el casco urbano, actuaciones en los colegios Maliayo y CRA La Marina, mejoras en edificios e instalaciones municipales y la redacción del nuevo Plan General de Ordenación Urbana y del catálogo urbanístico. También contempla la elaboración de los planes especiales del casco histórico de Villaviciosa y de Tazones, al tiempo que mantiene el apoyo a los programas de la Mancomunidad de la Comarca de la Sidra y refuerza las líneas de subvenciones a asociaciones y colectivos.

Las cuentas incluyen fondos para los servicios sociales, la residencia municipal, la ayuda a domicilio, programas contra la exclusión social y la pobreza energética, actividades para mayores, igualdad y discapacidad, así como para el mantenimiento de la Escuela Infantil de La Oliva, la Escuela Municipal de Música, la biblioteca, la programación cultural, las fiestas locales, la promoción turística y el Camino de Santiago.

Entidades

Del mismo modo se mantienen los convenios con entidades deportivas como el Lealtad, el Club Piraguas Villaviciosa-El Gaitero y el ampliado con el Rodiles Fútbol Sala femenino, además de ayudas al comercio local, al sector ganadero y a las asociaciones vecinales y culturales. El Ayuntamiento prevé, asimismo, seguir ejecutando proyectos financiados con fondos europeos que movilizan más de cuatro millones de euros en el concejo, y recurrir al remanente de tesorería para impulsar nuevas inversiones financieramente sostenibles, especialmente en la red de caminos rurales.

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El proyecto de presupuestos había sido previamente sometido al Consejo de Participación Ciudadana, en el que recibió el visto bueno de los colectivos sociales, tras 11 años de consulta previa de las cuentas tras la reforma introducida en 2016 en el nuevo Reglamento de Participación aprobado tras el cambio de gobierno local. Con ello se posibilita la participación institucionalizada de la representación de las asociaciones culturales, deportivas, de mujeres, socioeducativas, vecinales y de carácter sectorial y empresarial. Igualmente, el anteproyecto de presupuestos en sus apartados de Personal fue sometido a consulta de la Mesa General de los representantes de los trabajadores municipales.