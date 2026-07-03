Evacuado en helicóptero un hombre tras caerse cuando desbrozaba una finca en Villaviciosa
El varón, de 71 años, fue trasladado al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) para pruebas complementarias
Un hombre de 71 años resultó herido en Villaviciosa mientras desbrozaba una finca en la localidad de Puelles. El varón fue atendido por el Grupo de Rescate de Bomberos de Asturias, que lo trasladó en helicóptero medicalizado al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA).
El Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias recibió el aviso a las 11.59 horas. En la llamada señalaban que un hombre se había caído unos dos metros cuanto estaba desbrozando en una finca.
Se movilizó tanto a bomberos del parque de Villaviciosa como al Grupo de Rescate con el helicóptero medicalizado. Al lugar se desplazó también el equipo de Atención Primaria de Villaviciosa con la ambulancia de soporte vital básico y el equipo médico de una UVI-móvil desde Gijón.
Asimismo, acudió una dotación de Bomberos del parque maliayo que cuando llegó al lugar confirmó que la persona no estaba atrapada. El equipo permaneció en la zona colaborando con la atención y evacuación del herido, además de señalizar la zona para la llegada del Grupo de Rescate con la aeronave medicalizada.
Según los datos facilitados por el Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) el afectado fue evacuado para pruebas complementarias al centro hospitalario. Hasta nueva valoración médica su pronóstico es reservado.
Tras estabilizar los equipos sanitarios al afectado fue evacuado al HUCA donde llegó a las 13.30 horas. Finalizada la intervención regresaron a su base en La Morgal a las 14.01 horas. También se dio aviso a la Guardia Civil.
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