Villaviciosa se llena de música con la XXVIII edición de los Atardeceres Musicales, en el Teatro Riera: guía para no perderse nada de un ciclo de conciertos que se inicia este sábado
"Desde el barroco al romanticismo", a cargo de Francisco Jaime Pantín (piano) y Daniel Jaime Pérez (violín), abren hoy esta exitosa propuesta cultural
La Asociación Círculo Cultural de Valdediós presenta como cada verano en Villaviciosa el nuevo ciclo de Atardeceres Musicales, que este año volverá a contar con cinco conciertos que recorren distintas épocas y estilos de la música clásica. Esta edición XXVIII lleva por título “Mark The Music” y se celebran los sábados 4 y 18 de julio, y los días 1, 8, y 22 de agosto. Los conciertos tendrá lugar en el escenario del teatro Riera a las 20.00 horas con entrada gratuita.
El ciclo comenzará el 4 de julio con el concierto titulado “Desde el barroco al romanticismo”, que correrá a cargo de Francisco Jaime Pantín (piano) y Daniel Jaime Pérez (violín). El programa incluye reconocidas obras de Johann Sebastian Bach, Franz Schubert y Johannes Brahms.
El sábado 18 de julio el concierto “Un recorrido por la sonata" tendrá como intérprete a Carmen Yepes. La prestigiosa pianista ofrecerá obras de Domenico Scarlatti, Wolfgang Amadeus Mozart, y Franz Schubert.
Ya el sábado 1 de agosto será el tercer concierto del programa: “El imperio austro-húngaro”. Lo protagonizan el cuarteto Ensemble 4.70, con Yuri Zhislin (violín), Natalia Lomeiko (violín) y David Roldán (viola). Los reconocidos músicos interpretarán obras de Alessandro Rolla, Antonín Dvořák, y Zoltán Kodály.
Tras ellos llegará el concierto del sábado 8 de agosto, “Cuerda, madera y metal”, que contará como intérpretes a Bartolomé Mayor (fagot), Paula García (flauta) y David Roldán (viola). El programa musical incluye reconocidas obras de Georg Philipp Telemann, Franz Anton Hoffmeister, François Devienne, Ernst Krenek y Malcolm Arnold.
El quinto y último concierto será el sábado, 22 de agosto, con el título de "El cello" ofrecido por Adolfo Gutiérrez Arenas (violonchelo). Las obras que interpretará serán de Johann Sebastian Bach, Benjamin Britten, Alexander Tcherepnin y Mark O’Connor.
El ciclo organizado por Asociación Ciudadana Círculo Cultural de Valdediós, cuenta con la colaboración de la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte del Principado de Asturias, Ayuntamiento de Villaviciosa, Caja Rural de Asturias, Grupo El Gaitero, Industrias Lácteas Asturianas, Globesalud, Fundación Amadeu Fabregat, Imprenta Gofer y La Escuela Internacional de Protocolo.
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