Los Caserinos abren tienda en la plaza de abastos de Villaviciosa: "Hacía tiempo que queríamos tener este punto de venta"

La plaza de abastos de Villaviciosa cuenta con un nuevo establecimiento que se suma a la ya reconocida oferta agroalimentaria de este histórico espacio comercial. Los Caserinos, la familia Amandi Medio con explotación ganadera en Maoxu (Grases), inauguraron su tienda, con productos ecológicos, fruto de cuatro generaciones de trabajo y de una elaboración totalmente artesanal y de alta calidad, donde destacan quesos, yogures, arroz con leche y otras especialidades, toda una referencia ya en Asturias.

La puesta de largo de la novedosa tienda contó con la presencia del alcalde maliayés, Alejandro Vega, de los cuatro hermanos, Ángel, Alberto, Rubén y Fernando, y sus respectivas familias; y, por supuesto, su matriarca, Mary. Todos ellos estuvieron arropados además por la presencia de los demás comerciantes de la plaza, que quisieron acompañar a Los Caserinos en este nuevo proyecto.

"Hacía tiempo que queríamos tener este punto de venta en Villaviciosa, donde estuvieran presentes todos nuestros productos, y qué mejor lugar que la plaza de abastos, que se suma al local de heladería que tenemos ya en Villaviciosa", explicaban los hermanos Amandi Medio en una inauguración que contó con gran expectación por ser además día de mercado semanal en el recinto.

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Esta nueva propuesta agroalimentaria se suma a la oferta de calidad de la plaza de abastos, inaugurada en el año 1905, que ya cuenta con panadería, carnicería, pescadería, autoservicio, quiosco, tienda de reparación de calzado o moda mujer. Además, se pueden encontrar locales con frutas, hortalizas, verduras, ultramarinos y una amplia variedad de productos típicos asturianos como embutidos, quesos, conservas, dulces, licores o sidras. Los miércoles y sábados, días de mercado, se ofrecen además los mejores productos de la huerta de Villaviciosa.