Guillermo Simón expone en el Ateneo Obrero de Villaviciosa: "Cada obra es como una ola que se levanta entre la emoción y la reflexión"

El pasado mes de marzo se inauguró la muestra “La poesía y el mar”, del artista maliayés Guillermo Simón, como uno de los actos centrales de celebración de Asturias Capital Mundial de la Poesía. Una propuesta, que se pudo ver en la Colegiata de San Juan Bautista de Gijón durante un par de meses, y que ahora cerrará el círculo en la Villaviciosa natal del artista. El Ateneo Obrero maliayés acogerá el próximo miércoles 8 de julio a las 19.00 horas la inauguración de esta exposición pictórica, que estará abierta al público hasta el 15 de agosto.

Se trata de una propuesta en la que Simón representa 25 cuadros que están inspirados en otros tantos poemas de escritores como Aurelio González Ovies, Pablo Neruda, Rafael Alberti o Jorge Luis Borges. “En Gijón eran 28, pero hemos reducido tres por cuestiones de espacio y operatividad”, explica Simón.

“Me hacía especial ilusión cerrar el círculo en Villaviciosa, en mi casa”, prosigue el autor. Porque confiesa que la vinculación con su tierra se alejó durante años y ahora ha vuelto a aproximarse, algo que celebra. “En 2015 volví a exponer tras 25 años sin hacerlo. Y ahora llevo como cuatro muestras en los últimos cuatro años en Villaviciosa. Para mí es importante acercar mi obra al pueblo, porque siento que tengo que aparecer más aquí, me debo a mis orígenes”, reflexiona.

Autores asturianos

Los versos de escritores asturianos como Berta Piñán, Xuan Bello, Ángeles Carbajal, César Iglesias, José Luis Argüelles, José Luis García Martín o Ceferino Montañés han servido de inspiración al autor para desarrollar este proyecto.

“La motivación de este trabajo no busca copiar la mar, sino traducirla. Interpreto la memoria de la costa, desde esa luz cambiante e incierta en la que la calma se transforma en tempestad”, comenta el autor sobre la base de la propuesta, que gira en torno a imágenes vinculadas a la mar. “El lienzo aparece como respiración, cada cuadro es como una ola que se levanta entre la emoción y reflexión”, añade.

La relación con la poesía, cuenta el artista maliayés, se refleja en “cada trazo como un verso y cada lienzo en una respiración”. Y añade la conexión entre ambas disciplinas artísticas, la pintura y la poesía, desde el germen del proyecto. “Trabajé desde la condición de que la poesía y la pintura comparten la misma raíz, con la búsqueda de lo inefable y el misterio, que no se puede traducir tan fácil. Y que tiene abiertas diferentes interpretaciones”, indica.

"La mar como un espejo"

Del agua, como “concepto donde habito, vivo y me nutro”, le parte la inspiración a Guillermo Simón, con la playa de Rodiles como principal fuente de ella. Y también con más conceptos que refleja desde sus trazos: "Aparece la mar como espejo, un poco el impulso de lo que sentimos y el origen de lo que somos".

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En la inauguración, que será el próximo 8 de julio a las 19.00 horas en la sala de exposiciones Evaristo Arce Piniella del Ateneo Obrero, se ofrecerá al público una experiencia especial, “con una especie de maridaje y poesía”, desvela Simón, en la que intervendrán varios poetas.