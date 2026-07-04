Villaviciosa saca adelante su primera Relación de Puestos de Trabajo de la democracia: "Se ha saldado una deuda histórica"

El Ayuntamiento de Villaviciosa ha puesto fin a una de las asignaturas históricas de su organización interna desde la recuperación de la democracia. El Pleno extraordinario celebrado este pasado jueves aprobó por unanimidad la nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT), el documento que define la estructura del personal municipal y ordena la organización administrativa del Consistorio. Se trata de la primera revisión integral que logra salir adelante en más de cuatro décadas, después de años en los que únicamente se acometieron modificaciones parciales.

Para el alcalde, Alejandro Vega, la aprobación de la nueva RPT supone "un paso decisivo y necesario para saldar una deuda pendiente" del Ayuntamiento con su organización interna. El regidor defendió que la reforma permitirá adaptar la estructura municipal a las necesidades actuales y reconoció "la necesidad de mejoras en la organización para acabar con retrasos injustificables en algunos expedientes". Asimismo, agradeció "el esfuerzo y el duro trabajo" realizado por la concejala de Personal, Lorena Villar, por los funcionarios de las áreas de Secretaría, Intervención y Tesorería y por los representantes de los trabajadores que participaron en la negociación del documento.

La implantación de la nueva organización tendrá un importante impacto económico. Solo durante este ejercicio supondrá un incremento del gasto de 485.809,12 euros, una cantidad ya prevista en los presupuestos municipales aprobados en la misma sesión plenaria. El incremento responde tanto a la actualización de las condiciones retributivas como a la aplicación retroactiva de la nueva RPT.

La reorganización incorpora además nuevos puestos considerados estratégicos para reforzar el funcionamiento de la Administración local. Entre ellos figuran una jefatura administrativa para la Oficina Técnica, un responsable del área de informática, un inspector urbanístico y nuevos técnicos para las áreas de Intervención y Secretaría. También contempla la reconversión de varios puestos de auxiliar administrativo en administrativos, adecuando la estructura a las funciones que actualmente desempeña parte de la plantilla. El procedimiento incluyó tres periodos de alegaciones dirigidos a todos los empleados municipales antes de su aprobación definitiva y culminó con el respaldo unánime de toda la Corporación.

La RPT constituye el principal instrumento de planificación de los recursos humanos de cualquier Administración pública. En ella se determinan las funciones de cada puesto, los requisitos para ocuparlo, el nivel retributivo y la forma de provisión, configurando la estructura con la que el Ayuntamiento presta sus servicios a los vecinos. Hasta ahora, Villaviciosa nunca había conseguido aprobar una reforma integral de este documento. La última modificación relevante se remontaba a febrero de 2012, durante el mandato del Partido Popular, aunque afectó únicamente a determinados puestos de trabajo.

Proceso de años

La elaboración de la nueva RPT ha sido un proceso largo. Los primeros trabajos comenzaron tras el cambio de gobierno en 2015, aunque aquella primera contratación no pudo culminarse. Posteriormente, en 2018, el Ayuntamiento y los representantes sindicales acordaron reiniciar el procedimiento mediante una nueva licitación y la creación de una comisión de seguimiento. Finalmente, la elaboración fue adjudicada a la consultora, que desarrolló el estudio técnico y dirigió un proceso de negociación que se prolongó durante varios años.

El trabajo arrancó con una recopilación de información sobre las funciones desempeñadas por todos los empleados municipales. A partir de ese análisis se revisó la realidad de cada servicio, teniendo en cuenta la evolución tecnológica de la Administración, las nuevas obligaciones normativas y las necesidades organizativas del Consistorio. Ese estudio permitió diseñar un nuevo organigrama con la estructura que el gobierno municipal pretende implantar de forma progresiva.

Posteriormente se elaboraron las fichas descriptivas de todos los puestos de trabajo y se procedió a su valoración técnica mediante criterios objetivos como la responsabilidad, la titulación exigida, la especialización, la peligrosidad, la disponibilidad o la penosidad. Esa evaluación sirvió de base para determinar los niveles de complemento de destino y específico de cada puesto

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En el apartado político, Vega también censuró la postura mantenida por el Partido Popular y por la concejala no adscrita durante la aprobación de los presupuestos municipales. Aunque ambos respaldaron la nueva RPT, votaron después en contra de las cuentas que incluyen la financiación necesaria para su aplicación. "¿A quién quieren engañar?", se pregunta el alcalde.