El Ayuntamiento de Villaviciosa licitará los puestos vacantes de la plaza de abastos: el objetivo es llenar todo el espacio

El Ayuntamiento de Villaviciosa está ultimando los nuevos pliegos de licitación para adjudicar los puestos que permanecen vacantes en la Plaza Municipal de Abastos, una iniciativa con la que el Gobierno municipal pretende completar por primera vez en muchos años todos los espacios comerciales del emblemático mercado.

Una vez finalizada la elaboración de los pliegos, el expediente será sometido a los informes preceptivos de los servicios municipales antes de su aprobación definitiva y de su publicación oficial. En ese momento se abrirá el plazo para la presentación de solicitudes por parte de personas emprendedoras, empresas y comerciantes interesados en desarrollar su actividad en la Plaza de Abastos.

La convocatoria permitirá tanto la ampliación de puestos ya existentes como la incorporación de nuevos proyectos comerciales, favoreciendo la diversificación de la oferta y reforzando el atractivo del mercado municipal. El alcalde, Alejandro Vega, anunció esta próxima licitación durante su visita al nuevo proyecto empresarial que la firma local Los Caserinos acaba de poner en marcha en la Plaza de Abastos, avanzado por LA NUEVA ESPAÑA.

Inversiones

El equipo de Gobierno considera que la Plaza Municipal de Abastos se encuentra en un momento especialmente favorable para culminar su ocupación, tras las importantes inversiones realizadas durante los últimos años para modernizar sus instalaciones y mejorar tanto su funcionalidad como su imagen.

En este sentido, el Ayuntamiento ejecutó recientemente la mayor rehabilitación acometida en el edificio desde su inauguración en 1905, con una inversión cercana a los 800.000 euros. La actuación permitió renovar integralmente uno de los inmuebles más representativos del patrimonio arquitectónico de Villaviciosa. El edificio, diseñado por el prestigioso arquitecto Miguel de la Guardia, está catalogado como uno de los mejores ejemplos de la arquitectura del hierro en Asturias.

Las obras incluyeron la rehabilitación de las fachadas, la renovación de la iluminación y de los elementos ornamentales, la sustitución de ventanas y carpinterías, la mejora del aislamiento térmico y acústico, la eliminación de barreras arquitectónicas y la solución de diversos problemas de humedades que afectaban al inmueble. La rehabilitación incorporó además importantes medidas de eficiencia energética, convirtiendo la Plaza de Abastos en un edificio más sostenible y respetuoso con el medio ambiente.

Entre ellas destaca la instalación, por primera vez, de un sistema de generación fotovoltaica compuesto por 40 paneles solares de 500 vatios cada uno, con una potencia total de 20 kilovatios, inversores y baterías de almacenamiento. Esta instalación permite cubrir todo el consumo eléctrico de los servicios comunes del mercado y verter el excedente de energía a la red eléctrica, generando un importante ahorro en la factura municipal.

A la rehabilitación integral del edificio se suman las obras ejecutadas en 2020 para la renovación de la cubierta y otras mejoras, con una inversión de 110.998,87 euros, financiada mediante el programa LEADER con fondos europeos, estatales y autonómicos destinados al desarrollo rural, además de recursos municipales. Asimismo, el Ayuntamiento completó la transformación urbana del entorno inmediato del mercado mediante la renovación de las calles Maliayo y Mercado, con una inversión adicional de 186.611,04 euros, mejorando tanto la accesibilidad como la imagen de este espacio estratégico del casco histórico.

Fondos europeos

La financiación de las últimas actuaciones fue posible gracias a la ayuda obtenida por el Ayuntamiento en la convocatoria de apoyo a mercados de zonas urbanas del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado con fondos NextGenerationEU, además de la aportación de los presupuestos municipales.

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Con la próxima licitación de los puestos vacantes, el Gobierno municipal da un nuevo paso en su estrategia de revitalización de la Plaza Municipal de Abastos, con el objetivo de consolidarla como un referente del comercio de proximidad, un espacio generador de actividad económica y empleo y uno de los principales atractivos patrimoniales y turísticos de Villaviciosa.