La Capilla de Poreñu distingue a Conchita Menéndez del Valle y a Ernesto Vallina Fernández: "Este es un día para no olvidar"

La Asociación Vecinal La Capilla de Poreñu, de Villaviciosa, celebró este sábado su tradicional Día del Socio, en una jornada que estuvo marcada por los homenajes y la confraternización entre los asistentes.

Con la presentación de Isabel Lanzón, los actos comenzaron a mediodía con una misa en memoria de las personas difuntas de la parroquia, un acto emotivo que dio paso al homenaje al socio y la socia de mayor edad. Este año los galardones recayeron en Conchita Menéndez del Valle, de 92 años, y Ernesto Vallina Fernández, de 91, quien por razones de salud de última hora no pudo estar presente.

«Siempre nos hace ilusión ofrecer este reconocimiento a quienes tuvieron una vida marcada por años de mucho esfuerzo en la zona rural, trabajo duro y lucha diaria para sacar adelante la vida y a sus familias. Este es un pequeño homenaje que quiere agradecerles todo lo que representan y que lo disfruten mucho», señaló la presidenta del colectivo vecinal, Loly Riva, al entregar las placas conmemorativas.

El reconocimiento fue muy celebrado por los asistentes con un sentido aplauso. «Gracias, muchas gracias a todos. En nombre de Ernesto y en el mío quiero expresar nuestro agradecimiento. Este es un día para no olvidar», dijo emocionada Conchita Menéndez.

La Asociación Vecinal también quiso rendir homenaje al Grupu Folclóricu Les Xanines de Quintes, referente en la conservación y difusión del folclore y la tradición asturiana. Durante el acto se destacó la trayectoria de esta agrupación, fundada en 1977 por Conchita Maese, con más de veinte integrantes bajo la dirección de Pedro Tuero y Mariví Díaz.

Les Xanines trabajan en la recuperación y difusión de bailes tradicionales, jotas, muñeiras, xiringüelos y danzas, llevando el nombre de Quintes y Villaviciosa por Asturias y otros territorios. Su trabajo ha sido distinguido con diversos galardones, entre ellos la Llámpara de Oro en 2022, y su presencia es habitual en intercambios y festivales nacionales e internacionales.

"Han sido un grupo colaborador en iniciativas culturales de Villaviciosa y Asturias y siempre solidarias y altruistas con nuestra entidad, tanto en las seis ediciones del Mercáu Solidariu como en la entrega del premio Pueblo Ejemplar de Asturias, siempre con generosidad y compromiso, apoyando a Poreñu», señalaron agradecidos desde La Capilla de Poreñu.

Fue otro reconocimiento muy aplaudido por el casi centenar de asistentes. Desde el grupo destacaron que "no nos esperábamos este homenaje porque todo lo que hemos hecho por Poreñu ha sido con satisfacción". Pero estamos muy agradecidos a la asociación y a los vecinos", señalaron en representación del grupo Ana Ortiz Morís, Miguel Morís Díaz y Pedro Tuero Martínez.

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Tras los actos de entrega de galardones se celebró la comida de confraternidad, con una gran parrillada. Después, la asociación vecinal entregó un detalle a cada socio y se dio paso a una tarde de juegos para todas las edades, con actividades tradicionales como el tiro de cuerda, el juego de las sillas, los bolos, el tute o el parchís. La música del Dúo Rekonquista puso el broche final a la celebración vecinal.