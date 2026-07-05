La Asociación Círculo Cultural de Valdediós abrió ayer en el Teatro Riera una nueva edición del ciclo Atardeceres Musicales. Con el título "Mark The Music", los conciertos se celebran los días sábados 4 y 18 de julio, y 1, 8 y 22 de agosto.

Este primer concierto, bajo el nombre "Desde el barroco al romanticismo", corrió a cargo de Francisco Jaime Pantín (piano) y Daniel Jaime Pérez (violín). El programa incluyó obras de Johann Sebastian Bach (Chacona en re menor BWV 1004), Franz Schubert (Sonata para violín y piano en sol menor D.408) y Johannes Brahms (Rapsodia en si menor op. 79 n.º 1 y Sonata en sol mayor op. 78). El concierto tuvo una gran acogida por el público, que casi llenó el Riera.

El ciclo continúa el sábado 18 de julio con el concierto "Un recorrido por la sonata". La prestigiosa intérprete será Carmen Yepes (piano), que ofrecerá obras de Domenico Scarlatti, Wolfgang Amadeus Mozart y Franz Schubert.

Todos los conciertos comenzarán a las 20.00 horas y la entrada será gratuita desde una hora antes y hasta completar el aforo.