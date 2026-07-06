Bedriñana, siempre fiel a su cita con la Virgen de la Velilla: la imagen sale bajo un sol abrasador y el fervor de la localidad maliayesa

La parroquia de Bedriñana, en Villaviciosa, vivió ayer domingo el día más esperado del año con la celebración de la jornada grande de las fiestas en honor a la Virgen de la Velilla. El espléndido día de sol contribuyó al gran ambiente festivo en una edición en la que, entre los momentos de mayor emoción volvieron a contarse la tradicional salida del ramu desde las antiguas escuelas de la localidad, acompañada por gaita y tambor, y la procesión que siguió a la misa.

A mediodía se celebró la eucaristía y, a continuación, el porteo de la Virgen de la Velilla, de San Andrés, patrón de la parroquia, y de San Antonio, también muy venerado en Bedriñana. Entre los asistentes destacó la presencia de numerosos niños y niñas ataviados con el traje asturiano, que llevaron sus ofrendas a la Virgen para la posterior subasta junto con las del ramu. También participaron los hermanos Antonela y Mateo Fernández, que recientemente habían recibido la Primera Comunión. Asimismo, estuvo presente el alcalde de Villaviciosa, Alejandro Vega.

La jornada dominical incorporó este año importantes novedades. "En esta ocasión, organizamos cuatro días de festejos, pero en años anteriores el domingo, tras la misa, la procesión y la sesión vermú, las celebraciones prácticamente terminaban. Este año, por primera vez, hacemos una gran paella popular para que los vecinos no tuvieran que cocinar en casa, y ha sido un éxito de participación en el prau de la fiesta", explicó Javier Fernández Fresno, presidente de la asociación de festejos. Después tuvo también lugar "un animado tardeo con la actuación del cantante Fran Juesas, que con su música creó un gran ambiente festivo y animó muchísimo la tarde, todo fue muy bien recibido por el público", añadió.

Programa para este lunes

Las celebraciones continúan hoy, lunes, con otra intensa jornada festiva. A las 12.30 horas se celebrará la misa solemne por los difuntos de la parroquia. A las 17.30 horas tendrán lugar el concurso de sidra casera y el V Memorial Tino La Casería, que repartirá importantes premios en metálico entre los ganadores.

La programación vespertina continuará a las 18.00 horas con juegos infantiles. Una hora más tarde se disputará el tradicional partido de solteros contra casados, además del concurso de tortillas. A las 20.00 horas dará comienzo la tradicional merienda campestre, una cita que cada año reúne a cientos de personas procedentes de todo el concejo.

La asociación de festejos quiere poner este año el broche de oro con una gran verbena final, amenizada por la orquesta Nueva Banda y la actuación estelar de "La Década Prodigiosa", que cerrarán cuatro intensos días de celebraciones.

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Las fiestas comenzaron el pasado viernes con el campeonato de tute y continuaron el sábado con la tradicional costillada popular, seguida de la verbena amenizada por el Trío Sauco y DJ Vas Bailar, dos citas que también congregaron a numerosos asistentes.