Prohibidos los giros a la izquierda en El Riañu, en el acceso a Villaviciosa desde la Autovía: una nueva señalización obliga a cambiar de sentido en las glorietas

El Gobierno del Principado de Asturias y la Demarcación de Carreteras del Estado han iniciado este lunes la instalación de una señalización especial de carácter temporal en el cruce de la N-632 con la AS-256, en la zona de El Riañu, en Villaviciosa, con el objetivo de mejorar la seguridad vial y aliviar los problemas de tráfico que se registran cada verano en este punto de acceso a Tazones, El Puntal y otras parroquias de la misma zona del concejo.

Las actuaciones, ejecutadas de forma coordinada por ambas administraciones, incluyen el repintado de la señalización horizontal, la colocación de nuevas señales verticales y elementos de balizamiento para reorganizar la circulación en una intersección que soporta una elevada intensidad de tráfico durante la temporada estival.

El principal cambio afectará a los giros a la izquierda, que quedarán suprimidos en ambos sentidos. Así, los vehículos que circulen por la N-632 en dirección a Tazones y El Puntal ya no podrán girar directamente a la izquierda para incorporarse a la AS-256. En su lugar, deberán continuar hasta la glorieta de La Manzana, situada en la entrada de Villaviciosa, donde realizarán el cambio de sentido para acceder a esa carretera con mayores garantías de seguridad.

De igual modo, los conductores que procedan de Tazones, El Puntal o del resto de parroquias comunicadas por la AS-256 y quieran dirigirse hacia Villaviciosa dejarán de realizar el actual stop para cruzar la N-632. La nueva regulación les obligará a girar únicamente a la derecha, en dirección a la autovía, y continuar hasta la glorieta situada junto a la gasolinera, donde podrán cambiar de sentido para regresar hacia la villa. Con esta reorganización se eliminan las maniobras de mayor riesgo en la intersección y se pretende mejorar tanto la seguridad vial como la fluidez del tráfico mientras no se acometa una solución definitiva.

Reclamación

Las medidas responden a una reclamación que el Ayuntamiento de Villaviciosa viene trasladando desde hace años al Principado y al Estado. La última petición fue remitida el pasado 15 de junio mediante sendos escritos en los que el Consistorio solicitaba la adopción de medidas provisionales de ordenación del tráfico en este cruce mientras no se construya la rotonda reclamada desde la ejecución de la autovía.

En esos escritos, el Ayuntamiento proponía precisamente eliminar el giro a la izquierda desde la AS-256, obligando a los vehículos a incorporarse únicamente hacia la derecha y utilizar la glorieta del enlace con la autovía para cambiar de sentido. También recordaba que, pese a tratarse de carreteras de titularidad estatal y autonómica, la Guardia Civil no regula habitualmente el tráfico en este punto, lo que obliga con frecuencia a intervenir a la Policía Local para hacer frente a los colapsos circulatorios, que en ocasiones llegan a dejar aislados núcleos como Bedriñana e incluso dificultan el paso de los servicios de emergencia.

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El alcalde de Villaviciosa, Alejandro Vega, valora positivamente la puesta en marcha de esta señalización temporal, al considerar que contribuirá a evitar un nuevo verano de retenciones en uno de los puntos más conflictivos de la red viaria del concejo. No obstante, insistió en que la solución definitiva pasa por la construcción de una rotonda en El Riañu, una infraestructura que el Ayuntamiento lleva años reclamando y que, a su juicio, debería ejecutar "la administración que antes pueda hacerlo", ya sea el Principado de Asturias o el Estado.