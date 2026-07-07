El Festival de Música de Villaviciosa ofrece tres conciertos este fin de semana

Villaviciosa celebra este fin de semana una nueva edición de su Festival de Música, una cita que reunirá a destacadas agrupaciones corales, bandísticas y de jazz en tres jornadas consecutivas de conciertos. El certamen, organizado por la Banda de Música de Villaviciosa, cuenta con el respaldo del Ayuntamiento maliayés, a través de la Concejalía de Cultura, y la colaboración del Ateneo Obrero de Villaviciosa.

La programación fue presentada este martes en un acto en el que participaron el director de la Banda de Música de Villaviciosa, José Antonio Fernández; la representante del Ateneo Obrero, Julia Nofuentes Riera, y la concejala de Cultura, Reyes Ugalde Tuero, quienes destacaron la consolidación de un festival que busca acercar la música en directo a vecinos y visitantes con propuestas para todos los públicos. La apertura tendrá lugar el viernes 10 de julio en la iglesia de Santa María de la Oliva con el Orfeón de Castrillón y la Coral Capilla de la Torre.

Jazz

El sábado 11 tomará el relevo la Banda de Música de Villaviciosa, anfitriona del festival, que ofrecerá un concierto especial con la participación de una representación de la Banda Sinfónica del Ateneo Musical de Mieres en la Plaza de la Poesía. El domingo 12 y en el mismo escenario actuará la Jove Big Band Sedajazz, de Valencia. Este concierto ha sido organizado en colaboración con el Ateneo Obrero de Villaviciosa y pondrá el acento en el jazz y la música moderna para cerrar el festival.

Noticias relacionadas

Todos los conciertos comenzarán a las 20.00 horas y la entrada será gratuita.