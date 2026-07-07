Villaviciosa se hace pintura este fin de semana con la VII Feria de la Acuarela

Villaviciosa acoge este sábado y domingo próximos la VII edición de la Feria de la Acuarela, una cita ya consolidada en el calendario cultural del concejo que reunirá a numerosos artistas y amantes de esta disciplina pictórica.

Durante la feria, los visitantes y vecinos de Villaviciosa podrán disfrutar de una amplia muestra de acuarelas realizadas por diferentes pintores, tanto obras pintadas al natural como creaciones elaboradas en sus propios talleres. La feria permitirá conocer la diversidad de estilos, técnicas y miradas que caracterizan a la acuarela paisajista, impresionista o contemporánea, ofreciendo una buena oportunidad para acercarse al trabajo de sus autores y compartir con ellos su proceso creativo.

La feria servirá también para anunciar uno de los momentos más destacados del calendario de la acuarela en Asturias: el homenaje que recibirá el reconocido pintor y acuarelista Eusebio Llorca Díez, durante el próximo Encuentro de la Acuarela, que se celebrará en el mes de octubre. Con este reconocimiento se pondrá en valor su trayectoria artística y su aportación al desarrollo y prestigio de la acuarela.

En esta séptima edición, la Asociación Raitana participará como entidad invitada, como en anteriores años, sumándose a un encuentro que apuesta por la colaboración entre colectivos culturales. Raitana está formada por personas con discapacidad, voluntarios y familiares que trabaja por la inclusión, creada en el año 1992 para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. El horario de la feria será de 12.00 a 21.00 horas el sábado día 11 de julio, y de 12.00 a 14.00 el domingo.

Exposición

Además, del 10 al 30 de julio, la asociación "Nieblastur" presenta la exposición "Sábados de Gloria", en la Casa de los Hevia. Las obras que se mostrarán son el resultado de las salidas que el grupo organiza cada sábado para pintar al aire libre, una actividad que se ha convertido en el eje de su labor artística y en un espacio de encuentro e intercambio creativo.

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La exposición ofrece un recorrido por los paisajes, rincones y escenas captados por 14 acuarelistas durante estas jornadas, reflejando la diversidad de estilos y sensibilidades que conviven en "Nieblastur".