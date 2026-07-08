Tazones estrenará parquímetros este verano en el aparcamiento público para ordenar el estacionamiento y limitar el colapso de tráfico

El aparcamiento público de Tazones será de pago este verano. Así lo ha anunciado el Ayuntamiento de Villaviciosa, con el objetivo de poner coto al caos circulatorio en la villa. El aparcamiento municipal contará por primera vez con parquímetros y personal de atención para gestionar las plazas durante los periodos de máxima afluencia turística, una medida que irá acompañada de un control del acceso de vehículos al casco urbano mediante cámaras de videovigilancia y un registro previo de matrículas.

El gobierno local acaba de informar de las medidas a través de un bando dirigido especialmente a vecinos, propietarios de viviendas, alojamientos y establecimientos del núcleo, después de recibir el pasado 1 de julio el informe favorable de la Dirección General de Infraestructuras del Principado para implantar el sistema de control de accesos, al considerar que no afecta a la carretera ni a sus condiciones de circulación.

El estacionamiento será de pago únicamente entre las 10.30 y las 19.00 horas. La tarifa será de 0,65 euros por hora o fracción, con un máximo diario de tres euros para turismos. En el caso de autobuses y autocaravanas, la tarifa será de cinco euros al día y estas últimas dispondrán de plazas limitadas debido a la falta de espacio.

También habrá bonos para facilitar el uso del aparcamiento durante la temporada estival. Habrá un abono mensual de 25 euros para 31 días, un bono de verano de 40 euros para residentes temporales alojados en viviendas o establecimientos turísticos durante 62 días y otro de 10 euros destinado a propietarios de viviendas o locales no empadronados y a empleados de negocios de Tazones.

La regulación del aparcamiento se realizará al amparo de la ordenanza fiscal aprobada en 2013, aunque hasta ahora nunca había llegado a implantarse de forma efectiva. El servicio funcionará mediante adjudicación a una empresa especializada, que gestionará tanto los parquímetros como la atención a los usuarios. El Ayuntamiento señala además que en la selección del personal se valorará la residencia en Tazones.

Los vecinos empadronados en el casco urbano seguirán estacionando además gratuitamente. Si no encuentran plaza en las calles del pueblo debido a la falta de espacio, podrán utilizar sin coste el aparcamiento municipal.

Acceso controlado

La implantación del estacionamiento regulado irá acompañada de un sistema de control del acceso al núcleo urbano. Las cámaras verificarán las matrículas previamente autorizadas y podrán acceder los vecinos empadronados, residentes que acrediten su vivienda, propietarios de garajes o plazas privadas, titulares y empleados de establecimientos, alojamientos turísticos, servicios públicos, profesionales vinculados al puerto y la Cofradía de Pescadores, personas con movilidad reducida y otros vehículos autorizados por motivos justificados, como obras o mudanzas.

Las operaciones de carga y descarga quedarán limitadas hasta las 13.00 horas y deberán registrarse previamente, aunque se habilitará un acceso libre de hasta quince minutos para este tipo de operaciones antes de que el vehículo deba abandonar el núcleo y estacionar fuera.

Antes de la entrada en funcionamiento del sistema, el Ayuntamiento abrirá un plazo para que las personas con derecho de acceso aporten la documentación necesaria y registren las matrículas de sus vehículos.

Rotación

El gobierno municipal defiende que la regulación responde a un problema que se agrava cada verano. Según los datos municipales, existen 104 vehículos correspondientes a vecinos empadronados, mientras que el casco urbano dispone únicamente de 66 plazas de aparcamiento. A ello se suma la ocupación prolongada del aparcamiento municipal por vehículos que permanecen estacionados durante varios días y por autocaravanas, lo que reduce la disponibilidad de plazas para vecinos y visitantes.

Por ello el Consistorio sostiene que el objetivo de los parquímetros es favorecer la rotación de vehículos y garantizar que el aparcamiento cumpla su función de servicio público. La recaudación obtenida se destinará íntegramente a sufragar el coste del servicio adjudicado y, si existiera remanente, se invertirá en mejoras de los servicios municipales de Tazones.

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El Ayuntamiento recuerda además que la protección patrimonial y ambiental del núcleo ha impedido ampliar el aparcamiento existente y que el futuro Plan General prevé la construcción de estacionamientos disuasorios fuera del pueblo. Paralelamente, mantiene la petición al Principado para reforzar el transporte público entre Villaviciosa y Tazones mediante un servicio lanzadera durante la temporada estival.