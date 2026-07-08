Los usuarios de la senda fluvial del río Linares de Villaviciosa aplauden la bandera de "Senderos azules": "Es un entorno guapo y bien cuidado"

Eloina Lence viene de pasear por la senda fluvial del río Linares junto a sus nietos Nel y Xabel Piñera, de ocho y cinco años respectivamente. Es una ruta que utiliza con frecuencia. "Está genial, para pasear con los nietos o con las amigas, a nada del centro de la Villa, llega hasta Amandi y es muy paseo muy guapo", comenta Lence. Al llegar al parque de La Barquerina, desde donde comienza, descubre la bandera de “Senderos azules”, que se le ha otorgado a este recorrido de unos kilómetros. "Está muy bien el reconocimiento, está cuidada la senda y el entorno, pero esperamos que venga bien para que se atienda aún más", reflexiona.

La Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (ADEAC) incorporó esta semana, con el izado de la bandera, a esta senda fluvial de Villaviciosa a una serie de espacios naturales reconocidos, que ya alcanzan los 194 en toda España y la decena en Asturias. Una medida que sirve para premiar la recuperación y puesta en valor de espacios naturales, fomentando la educación ambiental, el turismo sostenible y el disfrute responsable del entorno.

"Está muy guapo el entorno del río, venimos a pasear, andar en bici y jugar", cuentan los pequeños Nel y Xabel Piñera, mientras descubren la nueva bandera de "Senderos azules" junto a su abuela.

"Es muy apetecible en verano"

Los usuarios aplauden el reconocimiento de un entorno natural que consideran único. “Está muy bien y es muy apetecible en verano”, cuenta Alejo Blanco, mientras paseA a su perra Loki. "Le gusta mucho pegarse un chapuzón en el río", añade.

En su caso cree que la distinción ayudará a cuidar y potenciar más "este pulmón verde" del que gozan a pocos pasos del centro de Villaviciosa. Y que a su juicio aún tiene margen de mejora: "Estaría muy bien contar con más fuentes durante la senda”, confiesa.

Manuel Corripio vive en Santo Domingo, en la República Dominicana, pero tiene una casa desde hace muchos años en Villaviciosa. Se encuentra ahora un tiempo en Asturias. Y no duda en aprovechar a salir a caminar o correr por la senda fluvial. "Cada año que vengo la veo mejor, es merecida esta bandera", cuenta. Le gusta este entorno por su "vegetación linda y zonas de sombras" y traslada además “lo bien limpia y cuidada que está siempre”.

Otra de las cualidades por la que se entrega la bandera "Senderos azules" es la atención a la accesibilidad. Y lo corrobora Zoila García, que pasea habitualmente por este entorno con su silla de ruedas. "Es maravilloso el parque y la senda. Me encanta, muy siento muy realizada al venir por aquí", detalla.

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El Ayuntamiento de Villaviciosa, que se presentó de forma voluntaria para conseguir este reconocimiento, ha mejorado recientemente la accesibilidad y adecuado distintos elementos del recorrido de la senda. Y además también ha llevado a cabo la instalación de iluminación fotovoltaica, para ganar eficiencia y garantizar la seguridad y comodidad en algunos puntos del trayecto.