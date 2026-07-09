El Ayuntamiento de Villaviciosa convoca una asamblea ciudadana en Tazones para analizar la nueva regulación de tráfico

Tazones celebrará el próximo lunes una asamblea ciudadana para analizar, debatir, ofrecer propuestas y pulir todos los detalles de la nueva regulación de acceso al casco urbano y la propuesta del estacionamiento de pago durante el verano. La reunión, convocada por el alcalde de Villaviciosa, Alejandro Vega, será en el local del Restaurante Carlos V a las 19.00 horas. Un encuentro que sirve también para atender la demanda de los vecinos, que reclamaban consensuar esas nuevas medidas antes de su entrada en vigor.

El Ayuntamiento anunció, mediante un bando el pasado de 3 de julio, que se instalarán cámaras para multar a los vehículos sin permisos que accedan al centro de Tazones. También que se cobraría por aparcar en el aparcamiento situado a la entrada del pueblo marinero, con precios que van desde los 0,65 céntimos a la hora, hasta un máximo de tres euros por día, para ordenar y regularizar el tráfico en una zona colapsada.

Esta asamblea se enmarca dentro del Reglamento de Participación Ciudadana, y el alcalde transmitió, en la convocatoria de esta reunión, su necesaria celebración “con el objeto de aclarar dudas y recoger propuestas de mejora”.

Los vecinos, hosteleros y comerciantes, consultados por LA NUEVA ESPAÑA, transmitieron sus dudas sobre la aplicación de estas nuevas medidas. En cuanto a las cámaras señalaron la importancia de que se fijen todas las casuísticas, para permitir una correcta entrada en el casco urbano para residentes, propietarios de segunda residencia, vehículos de reparto o personas mayores o con movilidad reducida en un tiempo limitado.

En cuanto a la opción de pagar por aparcar los vecinos consideran que urge más construir un nuevo aparcamiento, ya que sin plazas suficientes no se solucionará el problema, razonan, aunque se cobre para facilitar la rotación.

Noticias relacionadas

El orden del día establecido para la asamblea ciudadana consta de tres puntos. En primer lugar la explicación e información sobre la nueva regulación de acceso al núcleo urbano de Tazones y estacionamiento durante la temporada estival. Y después se podrán plantear propuestas de mejora, así como varios y ruegos y preguntas.