La poesía y el mar, “dos artes que nacieron para dialogar”, a través de la mirada de Guillermo Simón en Villaviciosa

“La mar es para mí el primer poema que el mundo escribió”. El artista Guillermo Simón comenzó a trazar en su Villaviciosa natal este miércoles el epílogo a su muestra “La poesía y el mar”. Un trabajo que nació en marzo, en su debut en Gijón, y que ahora ha presentado al público en el Ateneo Obrero de Villaviciosa, donde estará disponible hasta el 15 de agosto, marcando así el epílogo a esta creación. “La exposición celebra la unión entre dos artes que nacieron para dialogar”, explicó.

Son 25 obras pictóricas las que puede disfrutar el público, y que están inspiradas en poemas de González Ovies, Neruda, Alberti o Borges. “La palabra, como el mar, fluye y transforma. Y la pintura, como la marea, deja su huella en la arena del tiempo”, reflexionó el artista maliayés, ante la atenta mirada del medio centenar de personas que asistieron a la inauguración de su propuesta en la sala de exposiciones Evaristo Arce Piniella del Ateneo Obrero.

“Antes de que existieran las palabras y de que aprendiéramos a pronunciarlas, ya vibraba su voz grave, infinita y persistente”, comentó Simón, en alusión a la mar. “Esa voz primigenia se convirtió pronto en una presencia interior, en una especie de latido que reconocí como propio”, añadió.

Precisamente como un viaje presentó el autor a sus vecinos una propuesta que vio la luz en Gijón en la Colegiata de San Juan Bautista, enmarcada en los actos del Día Mundial de la Poesía, y que ahora echará el cierre en el entorno de Simón: “Siento que el círculo se cierra y que el proyecto encuentra su puerto definitivo”.

La concejala de Cultura de Villaviciosa, Reyes Ugalde, puso en valor “la confluencia de la pintura y la poesía” en las obras de Guillermo Simón, y resaltó la idea de que “la mar la convierte en una metáfora que amplia nuestra mirada”.

Por la izquierda, Reyes Ugalde, Alejandro Vega y Guillermo Simón / P. A.

El alcalde del concejo, Alejandro Vega, agradeció al artista “exponer su obra y arte en su tierra” y aprovechó para recordar la figura de Evaristo Arce, que da nombre a la sala. “Siempre me dijo que Villaviciosa necesitaba una sala de exposiciones a la altura de sus grandes artistas, y Guillermo es un ejemplo tremendo. Por eso queremos que esta sala sea un faro de la cultura”, valoró.

Una decena de autores participaron en el acto, para cerrarlo, con la lectura de poemas, algunos de ellos inspirados en la propia obra de Simón, como el caso de Xuacu Amieva, Enrique Monge o Yolanda Peña. Hubo escritores del Grupo Encadenados y otros de Asturias Capital Mundial de la poesía, como Sai Ruiz.

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“La mar en las manos de Guillermo es una expresión de vida, profundidad, belleza, inspiración y revelación, que no es fácil, pero se presta a todo tipo de conexiones”, enfatizó Ruiz, antes de concluir su intervención señalando: “Todo el mundo que desee y pueda tener en su casa uno de sus cuadros donde pinta, habla y siente el mar, sabrá que cuando sienta desesperanza o algo parecido, y mire a uno de sus cuadros, va a saber lo que es recomenzar y un reinicio”.