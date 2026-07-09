¿Quieres no perderte las fiestas de verano en Villaviciosa? La guía con las fechas de las 30 celebraciones desde julio a septiembre por todo el concejo

Una treintena de fiestas de verano para celebrar por los distintos puntos del concejo de Villaviciosa, durante los meses de julio, agosto y septiembre. Una guía para los amantes de las romerías y fiestas indispensable. Y que para algunos ya se puso en marcha en junio, porque Oles, Tazones y Agüero ya festejaron Les Flores; Castiello de la Marina y Amandi San Juan; Rales San Antonio; y Niévares El Corpus.

Julio, que acaba de comenzar, abre la veda a las 30 fiestas que quedan por delante en las parroquias de Villaviciosa, y a las que hay que sumar las más de 50 actividades que se disponen en la capital todo el verano, con artes escénicas, cine, exposiciones o conciertos, además de la popular fiesta del Portal.

El inicio de los festejos por todos los puntos de Villaviciosa lo márco el pasado fin de semana La Velilla en Brediñana. Y ahora le seguirán este fin de semana San Antonio en Careñes y Villaverde, del 10 al 12 al julio, y luego ya El Carmen en Candanal, Santoxenia y Tazones del 17 al 19.

Aún quedará por delante a finales de mes de julio otros dos puntos con ganas de folixa, como San Justo con Santiago Les Vieyes del 24 al 28. Y Quintes, con Santa Ana, del 23 al 26.

Un agosto muy cargado

En agosto abrirá la veda Argüero celebrando San Mamés del 5 al 9 de agosto. En Fuentes tendrán su Festival del Cordero a la estaca el día 6. Y Priesca honrará a San Salvador y las Nieves los días 7 y 8.

En el ecuador del mes aparecerá Arroes con La Asunción, del 13 al 16, El Puntal con El Requexu del 14 al 16, Nuestra Señora de Coro el 14 y el 15, Foncaleyu y Cazanes con La Asunción el día 15, y Tazones con San Roque el 16 y 17.

Pero aún quedarán más propuestas en el mes vacacional por excelencia. Selorio tendrás sus fiestas sacramentales del 21 al 23 de agosto, Quintueles disfrutará de San Bartolomé el 24, mismo patrón que en Puelles pero en su caso del 28 al 30. Peón además festejará su fiesta mayor del 28 de agosto al 2 de septiembre. Mientras que Gancedo tendrá el Ángel de la Guarda el día 30 de agosto.

El broche de septiembre

Para el mes de septiembre el calendario se iniciará con la Feria de Ganado de Argüero, los días 5 y 6. Tomará el relevo Tornón, los días 6 y 7 en honor a Nuestra Señora del Rosario y la Sacramental. Y completará ese fin de semana los días 7 y 8 Lugás.

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Continuarán poco después San Miguel de Arroes con sus festejos del 18 al 20 de septiembre. Y ya se afrontará el cierre estival con el último fin de semana de septiembre, del 25 al 27, con Los Mártires en Rales, El Rosario de Grases, San Antonio en Quintes y San Andrés en Valdbárcena.