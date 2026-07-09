Los vecinos y hosteleros de Tazones piden consensuar la regulación del tráfico en el casco urbano y reclaman más aparcamientos: “De nada sirve cobrar por estacionar si no hay plazas”

“¿Hay que pagar para aparcar?”y “¿Dónde está el parquímetro?” son las dos preguntas más repetidas en Tazones desde este miércoles. En apenas cinco minutos cerca de una decena de turistas y visitantes se econtraban al final de la mañana con la duda de si es gratuito o no el aparcamiento situado a la entrada del pueblo pesquero de Villaviciosa. Las líneas ya están pintadas de color azul para que se pueda aplicar el cobro por estacionar, tras anunciarel alcalde mediante un bando la entrada en vigor próximamente de una nueva regulación de tráfico en Tazones. Junto a esa medida se cuenta la de instalar cámaras de vigilancia para multar a los vehículos que accedan indebidamente al centro del pueblo. Aunque ambas medidas no tienen fecha aún de entrada en vigor, que la previsión es que sea este verano.

No se habla de otra cosa entre vecinos, hosteleros y turistas en Tazones. Y los que residen y trabajan allí coinciden todos en señalar, más allá de estar a favor o en contra de cobrar o multar mediante cámaras, que lo prioritario son dos aspectos: “Hace falta construir otro aparcamiento, lo que hay es insuficiente. Y todo lo que se aplique debe ser consensuado y sin perjudicar a los vecinos”, afirman.

“El casco urbano hay que regularlo, se mete todo el mundo aunque está ya prohibido, es algo muy necesario”, comenta Gonzalo Giribet, patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Tazones. “Los vecinos son favorables a que se regule, pero hay que darle una vuelta a la idea. Es necesario mejorar la convivencia en el pueblo, pero sin perjuicio. Parece apresurado ponerlo ahora en marcha este verano, sin analizarlo ni consensuarlo”, añade a su lado Xicu Díaz, hostelero propietario de La Tortuga.

"Hay que fijar bien las excepciones de acceso"

El nuevo sistema de videovigilancia, anunciado por el Ayuntamiento, controlará el acceso de vehículos al casco urbano de Tazones, donde solo se permitirá entrar a matrículas autorizadas. “Hay que fijar muy bien las excepciones, como si deja el tiempo suficiente para entrar y comprar, acceder a hoteles, o los horarios para la carga y descarga”, resalta Díaz.

Quique Rodríguez, propietario del Restaurante El Pescador, en el muelle de Tazones. / P. A.

A los vecinos y hosteleros les preocupa principalmente que se implanten estas dos nuevas regulaciones de tráfico sin limar todos los detalles y que se haga sin diálogo. No obstante esperan que, la reunión que tendrán el próximo lunes con el alcalde de Villaviciosa, Alejandro Vega, sirva para que se atiendan sus peticiones. “Es necesario regular el tema del tráfico y el aparcamiento porque se está yendo de madre. Es un caos y a veces hay problemas de seguridad. Hay que hacerlo con consenso la regulación y no de un día para otro”, comenta Quique Rodríguez, del Restaurante El Pescador.

Un problema de verano en todos los pueblos marineros

La intención del Ayuntamiento es que el aparcamiento situado a la entrada de Tazones sea de pago, para ordenar el tráfico, con precios que van desde los 0,65 euros a la hora, y con un máximo de tres euros al día, así como otras medidas como abonos mensuales o la gratuidad para los residentes. “Me parece bien, pero sin más plazas para aparcar, no se solucionará nada. Al final ese aparcamiento va a estar ocupado al 50 por ciento por residentes, si muchos no pueden dejarlo en el casco histórico”, indica Pepe Gallego, del Restaurante El Imperial. “De nada sirve cobrar por aparcar si no hay plazas, seguirá el mismo caos”, asevera.

“Tampoco nos vamos a morir por una zona azul de dos meses”, sostiene Eugenia Batalla, del comercio Casa Viñes, en alusión a si el pago por aparcar restará visitantes a Tazones. “Es algo que se hace ya en Llanes, Cangas de Onís o Cudillero. El problema de aparcar es general en todos los pueblos marineros en verano”, subraya, antes de añadir que la propuesta planteada limita el pago hasta las siete de la tarde: “Por ejemplo el que venga a cenar lo tendrá gratis”.

Segundas residencias

Ángeles Valle, vecina de la localidad, ve asequible el precio por pagar para aparcar. “En otros sitios es más caro”, resalta. Y aunque ve bien la cámara de videovigilancia, “porque entra todo el mundo en el centro”, sí que transmite sus dudas sobre cómo se aplicará. “No se entiende que no nos hayan informado y avisen de repente”.

Cerca de su casa está la de Rosana García, una valenciana que compró una vivienda hace año y medio, para poder pasar medio año en Tazones. “Si no soy residente y no me dan el permiso, ¿dónde dejo el coche cuando venga aquí?”, lamenta, a la vez que confía en que se tengan en cuenta todas las casuísticas, como las de viviendas con más de un coche, o permisos para familiares o visitantes.

También que se facilite el acceso a personas de avanzada edad o con movilidad reducida es uno de los aspectos que reclaman que se incluya en la nueva ordenanza el gijonés José Antonio del Castillo, al que dejaron junto al puerto en coche, antes de que fuera a aparcar el conductor que le trajo a Tazones. “Si me dejan arriba, me es imposible caminar hasta aquí. Veo bien que se cobre, es relativamente barato, pero también que dejen entrar unos minutos al centro para poder dejar gente y ya salir aparcar”, resalta.

Por la izquierda, Araceli Fernández-Deribe, Begoña Pérez y Loli Tapia, turistas de Vitoria, en el aparcamiento de Tazones, ya pintado de azul. / P. A.

En cuanto a los turistas, la mayoría ven bien que se cobre por aparcar. “Madrugamos porque pensábamos que no tendríamos sitios. Lo de cobrar ya se hace en más sitios, pero creo que pondría un límite por ejemplo de cuatro horas, y a partir de ahí un precio más alto, para que fluya más la rotación”, cuenta Begoña Pérez, visitante de Vitoria, que acudió a Tazones junto a Araceli Fernández-Deribe y Loli Tapia. Opinión idéntica a la de otros turistas, de Navarra, Baleares o Zaragoza.

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Aunque algunos critican “el afán recaudatorio”, como es el caso de los madrileños Felipe Ovilo y Elisa Novalvos. “Creo que en casos así se echa al turista, estuvimos en Cudillero y lo mismo, ahora es pagar por aparcar en todos los sitios”, cuentan, al mismo tiempo que comprenden que se impida acceder a los foráneos al casco urbano.