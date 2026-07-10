La Federación de Asociaciones de Vecinos de Villaviciosa se integra en la entidad para el Desarrollo Rural Integral “Comarca de la Sidra”

La Federación de Asociaciones de Vecinos de Villaviciosa se ha integrado en la entidad que gestiona los fondos de desarrollo rural comarcales, que la Asociación para el Desarrollo Rural Integral (ADRI) “Comarca de la Sidra”. Esta medida se aprobó, en una asamblea general celebrada este jueves, en el salón de actos de San Juan de Capistrano de Villaviciosa, que estuvo presidida por el alcalde de Villaviciosa, Alejandro Vega, que es también presidente de ADRI.

Actualmente la asociación la integran entidades político-institucionales, con 17 representantes; así como los sectores sociales y de actividad con implantación en la Comarca de la Sidra, que ahora serán 21 al incluir a los vecinos.

La Federación de Vecinos de Villaviciosa, que se fundó en junio de 1995, engloba a 27 asociaciones de la zona rural de todo el concejo de Villaviciosa. También pertenece a CAVASTUR (Confederación de Asociaciones de Vecinos de Asturias) y a CEAV (Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales).

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Por su parte, la Asociación para el Desarrollo Rural Integral (ADRI) “Comarca de la Sidra” es una entidad sin ánimo de lucro que desarrolla su actividad en el ámbito territorial de los municipios de: Bimenes, Cabranes, Colunga, Nava, Sariego y Villaviciosa.+