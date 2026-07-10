La Federación de Asociaciones de Vecinos de Villaviciosa se integra en la entidad para el Desarrollo Rural Integral “Comarca de la Sidra”
El colectivo vecinal, fundado en 1995, se suma a una institución sin ánimo de lucro con representantes de Bimenes, Cabranes, Colunga, Nava, Sariego y Villaviciosa
La Federación de Asociaciones de Vecinos de Villaviciosa se ha integrado en la entidad que gestiona los fondos de desarrollo rural comarcales, que la Asociación para el Desarrollo Rural Integral (ADRI) “Comarca de la Sidra”. Esta medida se aprobó, en una asamblea general celebrada este jueves, en el salón de actos de San Juan de Capistrano de Villaviciosa, que estuvo presidida por el alcalde de Villaviciosa, Alejandro Vega, que es también presidente de ADRI.
Actualmente la asociación la integran entidades político-institucionales, con 17 representantes; así como los sectores sociales y de actividad con implantación en la Comarca de la Sidra, que ahora serán 21 al incluir a los vecinos.
La Federación de Vecinos de Villaviciosa, que se fundó en junio de 1995, engloba a 27 asociaciones de la zona rural de todo el concejo de Villaviciosa. También pertenece a CAVASTUR (Confederación de Asociaciones de Vecinos de Asturias) y a CEAV (Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales).
Por su parte, la Asociación para el Desarrollo Rural Integral (ADRI) “Comarca de la Sidra” es una entidad sin ánimo de lucro que desarrolla su actividad en el ámbito territorial de los municipios de: Bimenes, Cabranes, Colunga, Nava, Sariego y Villaviciosa.+
Las entidades que forman parte de ADRI
- Ayuntamiento de Bimenes
- Ayuntamiento de Cabranes
- Ayuntamiento de Colunga
- Ayuntamiento de Nava
- Ayuntamiento de Sariego
- Ayuntamiento de Villaviciosa
- Mancomunidad de la Comarca de la Sidra
- Fundación de Turismo Comarca de la Sidra
- Consejo Comarcal de Mujeres de la Comarca de la Sidra
- Coordinadora de Asociaciones de Artesanos de la Comarca de la Sidra
- Asociación de Comerciantes de Villaviciosa (ACOSEVI)
- Asociación Juvenil La Belonga
- Asociación Asturiana de Empresarios Forestales de la Madera (ASMADERA)
- Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Oviedo
- Cooperativas Agroalimentarias Principado de Asturias
- Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos en Asturias (COAG- ASTURIAS)
- Asociación Agraria Jóvenes Agricultores (ASAJA)
- Unión de Campesinos Asturianos (UCA- UPA Asturias)
- Consejo de la Producción Agraria Ecológica del Principado de Asturias (COPAE)
- Consejo Regulador de la Indicación Geográfica Protegida Faba Asturiana
- Consejo Regulador de la Indicación Geográfica Protegida Ternera Asturiana
- Consejo Regulador de la Indicación Geográfica Protegida Sidra de Asturias
- Federación Asturiana de Empresarios (FADE)
- Cofradía de Pescadores Santa María de Sádaba de Lastres
- Cofradía de Pescadores San Miguel de Tazones
- Asociación de Rederas de Bajura de Asturias (AREBA)
- Asociación Primer Desembarco de Carlos V
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