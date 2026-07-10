Villaviciosa inicia un verano turístico de récord: “El año pasado fue excepcional y este apunta a que será mejor”

Huyen del calor, en busca de la tranquilidad, la buena gastronomía y un entorno natural especial. Los turistas que inauguran en Villaviciosa el periodo estival tienen claro por qué eligen del concejo, y hacen que las previsiones para hoteles, restaurantes o comercios sean las de una “temporada excepcional”. Con más reservas que hace un año, con muchos más visitantes recibidos ya en mayo y junio, el concejo maliayés afronta un verano que apunta al récord.

“El año pasado ya fue excepcional y este parece que será aún mejor y mucho más excepcional. Va por la misma línea e incluso ya hemos tenido un junio mucho mejor”, explica Laura Ramos, en el Hotel Carlos I, donde el fuerte de visitantes llega de Madrid o el País Vasco. “Agosto está prácticamente lleno, la segunda mitad de julio casi también y solo está algo más bajo el inicio de este mes”, prosigue.

Uno de los alicientes que ha provocado que muchas reservas se hicieran con más antelación es el eclipse solar del próximo mes de agosto. “Los últimos años la tendencia era reservar más cerca a la fecha de estancia”, comentan Laura Corripio y Beatriz Costales, desde el Hotel Casa España. No obstante, aunque reconocen que las previsiones para agosto son muy buenas, y que junio no ha sido malo, sí que se muestran algo más prudentes. “Se ve más gente que hace un año, pero julio está empezando más flojo”, reflexionan, al mismo tiempo que inciden en que “hay un aumento de gente que va más para apartamentos turísticos o casa rurales que para hoteles”.

Laura Ramos recibe a Felipe Sánchez y Ruth Gandarias en el Hotel Carlos I. / P. A.

El alcalde de Villaviciosa, Alejandro Vega, también se suma a esa previsión positiva. “La ocupación está creciendo tanto en hostelería como en turismo rural”, comenta, antes de añadir: “Las previsiones son muy buenas. Cada vez viene más gente a Villaviciosa. Estamos preparando nuevos aparcamientos para tener listos pronto para albergar a vecinos y visitantes”.

"Buscando el fresco"

Desde Guardamar del Segura, en Alicante, dan un paseo por Villaviciosa José Juan Sánchez y Noelia Cocchi, juntos a sus hijos Martín y Emilia Sánchez, de cuatro y dos años respectivamente. “Venimos al fresco”, cuentan con una sonrisa para empezar. “Venimos por la tranquilidad, la buena temperatura y porque se come bien y además a buen precio”, enfatizan, mientras observan el hórreo instalado esta primavera junto a la Casa de los Hevia.

En un banco, cerca de ese entorno, se encuentran Victoria Alonso y John Smith, que llegan desde Madrid. Se alojan en Selorio y resaltan que escapan cuando pueden al Norte, “buscando el fresco”. Se quedan con “la tranquilidad y lo silencioso” que es el entorno rural en el que se quedan unos días. Pero también cuentan que “cada es más difícil encontrar alojamientos, y eso que no viajamos en agosto por estar jubilados y los cogemos con mucho margen”.

Felipe Sánchez y Ruth Gandarias son vascos y es la primera vez que se alojan en Villaviciosa. “Venimos porque nos gustan los pájaros y queremos observar aves en la ría”, explican, maleta en mano, otros dos turistas que llegan a la capital maliayesa para disfrutar de los primeros días de julio.

Gabriel Hincianu escanciando sidra a Arturo Solares y Mino Díaz en la Sidrería Bedriñana. / P. A.

Ese movimiento por las calles de turistas también se aprecia en la hostelería. “Mayo y junio ya vino mucha gente, y ahora en julio llenamos casi para comidas y cenas todos los fines de semana, y en agosto casi a diario estaremos completos. Tiene pinta que será un verano todavía mejor que el anterior”, comenta tras la barra de la Siderería Bedriñana Gabriel Hincianu. “Lo que más siguen buscando los turistas es la sidra, fabada y cachopo, eso no cambia”, añade, mientras escancia unos culetes de sidra a los parroquianos habituales Mino Díaz y Arturo Solares. “La Villa está casi masificada, cada año va a más, aumentan los turistas y cuesta más aparcar, se nota que cada vez hay más movimientos”, señalan.

"Estaremos a tope todo el verano"

Algo parecido lo corrobora Cristina Simón, en el Café del Sol, donde no da abasto a mediodía para servir consumiciones, en un espacio que es también hostal. “Estaremos a tope todo el verano. Antes empezaba el movimiento el 7 de julio, pero este año se ha adelantado ya en junio”, comenta. En una de las mesas se encuentran unos visitantes de Salamanca, el matrimonio de Gerardo Holgado y Mari Paz Martín, con sus hijos Rubén y Marcos Holgado. “Vinimos a Villaviciosa principalmente porque queríamos conocer Tazones”, confiesan.

Noticias relacionadas

Por su parte, desde Acosevi, que agrupan los comercios y locales de hostelería de Villaviciosa, confían en un buen periodo de ventas: “Ya se está notando que están empezando a llegar los primeros turistas y vecinos de segunda residencia, lo que se traduce en un aumento de la actividad comercial en todos los sectores”. También explican que están preparando campañas para dinamizar las calles como “De tiendes y gaites” y la “Semana del Comercio en la calle”. Y trasladan para acabar una preocupación: “Se prevé una actividad alta en hostelería, y en este sector preocupa la reserva de clientes que no se presentan".