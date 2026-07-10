Villaviciosa pone en marcha el primer campo de disc golf de la comarca y celebrará una exhibición gratuita abierta al público

Villaviciosa acoge ya un campo de disc golf, el primero en la comarca. Se localiza en la zona de La Barquerina y cuenta con 5 hoyos. "Será muy interesante para los centros escolares y se contará con la colaboración de la Asociacion Raitana, que ya ha tenido ocasión de obtener unas pequeñas nociones del deporte hace unos meses" a través de un taller municipal, destacan desde el Ayuntamiento maliayés.

La iniciativa la impulsan Ayuntamiento y Disc Golf Club Oviedo, "con el objetivo de fomentar este deporte" que cuenta con tres campos en Oviedo, uno en Gijón, dos en Grado y uno en La Morgal (Llanera).

El gobierno local maliayés destaca que esta propuesta complementa la oferta del Parque de la Barquerina, donde se crean espacios verdes polivalentes para la ciudadanía. En el parque ya se dispone de una pista de skate, zona de gerontogimnasia, área infantil, una tirolina, campo de fútbol y recientemente obtuvo el sello de "Sendero azul".

Este campo de disc golf se podrá desinstalar en determinados momentos puntuales, cuando sea necesario para otras actividades, precisan desde el Consistorio.

El próximo martes, 14 de julio, a las 17.00 horas, se llevará a cabo una exhibición y un minitorneo de iniciación dirigido por los miembros del Disc Golf Club Oviedo. Puede participar público en general que quiera iniciarse en este deporte o disfrutarlo como actividad de ocio. Está recomendada para todas las edades, a partir de 6 años, y es totalmente gratuita.

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A partir del lunes se facilitarán discos en el polideportivo municipal, exclusivamente para este deporte, que se deben usar y devolver en el mismo lugar y en el día del préstamo, en el horario de apertura del equipamiento.