El refugio gastronómico de Santiago Abascal en Asturias: un pueblo pesquero considerado de los más bonitos de España donde comer es un placer
Marineros y pescaderas escribieron la historia de este lugar que hoy es visitado por turistas de todo el mundo, incluido el líder de Vox
Calles estrechas, casas pintorescas, olor a agua salada y ambiente acogedor. Podría ser la descripción de cualquier pueblo marinero asturiano, pero es la de uno de los más bonitos, según la guía Michelin. Tazones, considerado la Santorini del norte de España, es parada obligatoria según destacan en la revista Michelin Éditions –empresa líder del mercado cartográfico francés y una de las principales empresas del sector a nivel mundial–. Algo que seguro suscribe el líder de Voz, Santiago Abascal, que visitó la localidad el verano pasado para comer en uno de sus pintorescos restaurantes. Comió en el restaurante El Uría, a pocos metros del puerto de este pueblo costero del concejo de Villaviciosa.
Este enclave de la Comarca de la Sidra se presta para pasear y perderse por sus cuestas y calles empedradas. Tazones es, además, un lugar con historia. Fue declarado conjunto histórico y que se desarrolló como puerto desde mediados del siglo XII, donde cobró enorme importancia por la pesca de la ballena.
“Tazones también tuvo mucha importancia en los siglos XV y XVII pues, además de tener como destino el resto de España, también llegaban y partían barcos para toda Europa tanto con grasa de ballena como otros productos como brea, paños, lino o cera”, recuerda una vecina cuyo padre salía a la mar y su madre era pescadera. “Carmen la tazonera, así conocían a mi madre en Villaviciosa cuando llevaba el pescao a vender como tantas muyeres que iban caminando con la cesta en la cabeza con el pescado del día a vender, con lluvia, con viento, con sol, con fríu, con lo que fuese, soportando todo”, señala.
Uno de los apuntes históricos de mayor relevancia para este puerto es que en él desembarcó en 1517, por primera vez en tierras españolas, el entonces príncipe y luego emperador Carlos V de Alemania y I de España. Como la localidad carecía de hospedaje el monarca, junto con su hermana Leonor y su séquito se trasladaron a Villaviciosa. Cada año, sus vecinos rememoran aquel episodio con una recreación histórica declarada de Interés Turístico. Durante dos días, los barrios marineros de San Miguel y San Roque viajan cinco siglos atrás.
Las mujeres han tenido y tienen un peso muy importante en la localidad. Hay un mirador con vistas al Cantábrico llamado el Mirador de les Muyeres en alusión al lugar donde se ponían a esperar el regreso de los hombres de la mar.
En Tazones hay un mural titulado “A elles”. Dice así: “Son recuerdos de caleyes. Por elles, muyeres andando, en burro, ya en camioneta. Venta o troque de pescau. En la cabeza, pañuelu, rodiella y caja. En el alma, lo que dejaben en casa. El corazón encogíu, soportando viento, frío, sol y agua. Enjutes, morenes, vitales, matriarcales. Siempre estarán en nuestra memoria”.
La visita de Abascal
Abascal disfrutó de unos días de Asturias junto a su familia en el verano de 2025. En su visita a Tazones hizo parada para comer en el restaurante La Uría. "Muy sencillo, me sorprendió que se hiciera fotos con todo el mundo", confesó, por su parte, Raúl Chacón, dueño del restaurante.
El líder del tercer partido a nivel nacional y regional no pasó desapercibido y varios visitantes y vecinos le pidieron una foto. "Fue muy amable con todo el mundo", aseguró una residente en la localidad.
Rutas para bajar la comida
Además de pasear por las calles de Tazones también se pueden hacer algunas de las muchas rutas de la zona, como la de Carlos V, que lleva hasta Villaviciosa y que lleva unas tres horas realizarla. Otra ruta interessante desde Tazones es la que sale hacia Oles y se conoce como la ruta del Azabache. Descubrir también el faro, con unas vistas muy guapas, y los atardeceres sobre la ría de Villaviciosa.
Tazones está unos 50 kilómetros de Oviedo y a unos 25 de Gijón. Un enclave que merece la pena conocer.
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