Villaviciosa llena de arte el casco histórico con la VII Feria de la Acuarela: mucho público en una cita que se prolonga todo el fin de semana

La plaza de Caveda y Nava, en el casco histórico de Villaviciosa, acoge este fin de semana la VII Feria de la Acuarela, organizada por el Grupo de Acuarelistas Nieblastur con la colaboración del Ayuntamiento, y que en su primera jornada contó con numerosos visitantes. La cita arrancó ayer con la inauguración de la exposición "Sábados de gloria" en la Casa de los Hevia, donde podrá visitarse hasta el 30 de julio. Hubo asimismo demostraciones de pintura en directo a cargo de más de una docena de acuarelistas, que crean sus obras ante el público mientras muestran sus técnicas y métodos de trabajo, propuesta de la que puede disfrutarse también este domingo. El entorno de El Ancho también alberga puestos de venta en los que los artistas exponen acuarelas pintadas al aire libre y otras creaciones realizadas en sus talleres.

Entre pinceles, caballetes y láminas, los visitantes obtienen en su visita una singular estampa artística en un marco privilegiado, además de conocer de cerca los procesos creativos y compartir impresiones con los propios autores. En esta edición participan los acuarelistas Enrique Mijares, Cuadra Sánchez, Rosa Rubio, Isabel Hernández, Jesús Magdalena, Mere Fernández, Irene Macías, Manuel Otero, J. L. Cantero, Antonio Moncada, Gonzalo Gil, J. M. Puente y J. Miguel Beneyto.

El colectivo Nieblastur anunció además que rendirá homenaje al artista Eusebio Llorca durante el próximo Encuentro de la Acuarela, que se celebrará en octubre en Villaviciosa. «Con este reconocimiento se pone en valor la trayectoria artística de Llorca y su aportación al desarrollo y prestigio de la acuarela», señalaron desde la asociación.

El presidente de Nieblastur, Enrique Mijares, mostró su satisfacción por la consolidación del certamen. «Para nuestro colectivo es una gran satisfacción comprobar cómo cada año esta feria sigue creciendo en número de asistentes. El marco de El Ancho es incomparable para que vecinos y visitantes puedan disfrutar muy de cerca de los procesos creativos junto a los autores. Queremos agradecer al público su participación y al Ayuntamiento su apoyo y las facilidades que siempre nos brinda», destacó.

La feria fue inaugurada por el alcalde de Villaviciosa, Alejandro Vega, acompañado por varios concejales. En el acto también participó la asociación Pro Personas con Discapacidad Raitana, que dispone de un espacio expositivo donde muestra pinturas, manualidades, actividades y distintos proyectos desarrollados por la entidad. Integrada por personas con discapacidad, familiares y voluntariado, Raitana trabaja para favorecer la inclusión y mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad del concejo.

Noticias relacionadas

Este domingo la feria permanecerá abierta en horario de 12.00 a 14.00 horas. En lo que respecta a la muestra "Sábados de gloria" que puede verse en la Casa de los Hevia, la exposición reúne las obras realizadas por catorce acuarelistas durante las salidas que el grupo organiza cada sábado por distintos rincones del concejo, ofreciendo un recorrido por paisajes, calles y escenas cotidianas captadas al natural.