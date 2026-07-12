La música toma la calle en Villaviciosa con el festival coral, de sinfónica y jazz que atrae a una multitud para disfrutar de los conciertos

Villaviciosa celebra durante tres días la XI edición del Festival de Música organizado por la banda local en colaboración con el Ateneo Obrero y el Ayuntamiento. El certamen ya se ha convertido en uno de los grandes atractivos culturales del verano maliayés y reúne a cinco agrupaciones, más de cien músicos y ofrece tres conciertos dedicados a música coral, sinfónica y jazz.

La jornada de ayer reunió a numeroso público coincidiendo con las vacaciones estivales, la asistencia de muchos aficionados al evento musical y la participación de dos grandes formaciones musicales: la Banda de Música de Villaviciosa y la Banda Sinfónica del Ateneo Musical de Mieres.

El festival comenzó con un desfile por las calles y plazas de la Villa hasta la Plaza del Ayuntamiento. Después, las dos bandas ofrecieron en el escenario de la Plaza de la Poesía (Casa de los Hevia) un gran concierto de unas dos horas en las que deleitaron con piezas clásicas, temas modernos, bandas sonoras o melodías tradicionales que gustaron mucho a los más de 200 asistentes.

Hoy domingo continúa el festival con la Jove Big Band Sedajazz, de Valencia, en gira por el norte de España, que actuará por primera vez en Villaviciosa. El concierto, organizado en colaboración por el Ateneo Obrero, será a las 20.00 horas en la Plaza de la Poesía y cerrará esta edición con una propuesta de jazz, invitando a vecinos y visitantes a disfrutar de una última velada musical al aire libre.

La apertura del festival fue este pasado viernes en la iglesia de Santa María de La Oliva con el concierto de la Coral Capilla de la Torre y el Orfeón de Castrillón, que ofrecieron un gran repertorio coral con un templo lleno.

El director de la banda y coordinador del festival, José Antonio Fernández, destacó de esta edición que "es un orgullo para la Banda de Música de Villaviciosa poder organizar este evento que reúne a cinco agrupaciones musicales". Esta cita cuenta con la participación de dos coros, dos bandas de música y un grupo de jazz, ofreciendo al público una experiencia musical variada y de gran calidad. Queremos agradecer tanto al Ateneo Obrero como al Ayuntamiento de Villaviciosa su apoyo», manifestó Fernández.

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Además, la Banda de Música continúa su actividad y actuará el 21 de julio a las 11.00 horas en el desfile central de Disneyland París, tras ser seleccionada por la organización del parque de atracciones en un proceso internacional de evaluación audiovisual. Más de setenta personas viajarán para participar en un escenario de gran proyección internacional. «Para la banda, este paso supone un reconocimiento muy importante a su trayectoria», explica su director.