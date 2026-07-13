Las terapias acuáticas de Raitana de Villaviciosa, entre los cien proyectos más valorados de España
La asociación del concejo maliayés, con más de medio centenar de usuarios, apuesta por potenciar “la atención en un entorno cercano”
La Asociación Raitana, que trabaja con personas con discapacidad, tiene su centro de actividad en la Casina de la Oliva de Villaviciosa, donde ayudan a medio centenar de usuarios. Un espacio en el que apuestan por “las terapias y la atención en un entorno cercano”. Fisioterapia o logopedia son algunos de los tratamientos (y esperan contar con Psicología en el futuro) y ayudas que ofrecen a las familias. Y recientemente han sumado la terapia acuática. Un apartado con el que han recibido una importante inyección económica, dentro de un programa de ayudas, al ser votada esta actividad entre las 100 más valoradas de España.
La asociación presentó un proyecto para optar a un apoyo de 5.000 euros, dentro de la línea de ayuda de los laboratorios CINFA de medicamentos. Fueron más 2.000 votos los que respaldaron la terapia acuática de Raitana, que les ha permitido colarse en ese particular ranking y conseguir esa financiación extra. “Nos ayuda muchísimo”, comenta Natalia Fernández, coordinadora del centro.
La actividad se desarrolló las dos primeras ediciones en la piscina de Villaviciosa. Pero debido a las obras de este espacio -que ya encara su recta final- han tenido que trasladarse a la Pola de Siero, lo que supone una dificultad añadida a nivel logístico y económico. De esta manera, esta inyección económica del premio les ayudará a compensar parte de los costes de los viajes, que tienen que hacer en vehículos adaptados y preparados.
La terapia acuática de Raitana se enmarca dentro del proyecto de “Compensación educativa”. Se desarrolla los sábados por la tarde, para 16 jóvenes, la mayoría con autismo. “Les sirve para autorregularse, que estén tranquilos, una vez que lo consiguen pueden trabajar otros aspectos desde el agua”, destaca la coordinadora del centro.
Este trabajo, que “es lúdico”, les permite llegar desde Raitana “a otros objetivos” con los usuarios, que explican son difíciles de conseguir mediante otras actividades.
Y aunque este año han tenido que desarrollar el programa en Pola de Siero, por cuestiones ajenas y temporales, Natalia Fernández resalta la importancia de “acercarles las terapias al lugar donde viven, al entorno cercano. Porque no es práctico ni productivo los traslados a chicos con autismo, les perjudica mucho”.
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