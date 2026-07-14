La Fundación Corripio Alonso constituye los jurados para sus premios, que se entregarán el 2 de octubre en Villaviciosa

La Fundación Corripio Alonso sigue avanzando en el desarrollo de la primera edición de sus premios con la constitución oficial de los jurados encargados. Serán las personas designadas, todas ellas de reconocido prestigio en sus respectivos ámbitos, los que valorarán las candidaturas presentadas en cada una de las cuatro categorías convocadas.

Este paso de la designación de miembros de los jurados es una nueva etapa del proceso iniciado el pasado mes de abril, tras el cierre del plazo de presentación de propuestas, que concluyó con una participación superior a las cincuenta candidaturas.

Los integrantes de los jurados representan algunas de las trayectorias profesionales más relevantes de nuestro país. "Su experiencia, conocimiento y solvencia constituyen una garantía para una valoración rigurosa y objetiva de las candidaturas, reforzando el carácter y la proyección de unos premios que aspiran a consolidarse como una cita de referencia dentro del panorama cultural y social asturiano", indican desde la fundación.

Lo que sigue es el listado y trayectoria profesional de los miembros de los distintos jurados designados para cada categoría del premio.

-Premio Corripio Alonso de las Letras, las Artes y la conservación del Patrimonio histórico.

Esta categoría distingue aquellas trayectorias e iniciativas que contribuyen a enriquecer el patrimonio cultural, artístico e histórico, así como a preservar y difundir el legado que forma parte de la identidad colectiva. Participarán en este jurado:

▪ Pedro R. García Barreno, secretario de la Real Academia Española, institución en la que ocupa el sillón «a». Médico, investigador, ensayista y catedrático emérito de la Universidad Complutense de Madrid, ha construido una carrera excepcional en la que convergen la medicina, la investigación científica, la filosofía y la divulgación del conocimiento.

▪ María López-Fanjul y Díez del Corral, directora del Museo de Bellas Artes de Asturias. Doctora por la Universidad de Londres y licenciada en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad de Florencia, ha desarrollado una brillante trayectoria en instituciones culturales como el Museo Reina Sofía, el Museo Nacional del Prado, el Victoria and Albert Museum de Londres o los Museos Estatales de Berlín.

▪ Elena de Lorenzo Álvarez, catedrática de Literatura Española de la Universidad de Oviedo e investigadora del Instituto Universitario Feijoo de Estudios del Siglo XVIII. Ha desarrollado una intensa actividad investigadora reflejada en cerca de un centenar de publicaciones científicas y en la dirección de proyectos nacionales de investigación financiados por la Agencia Estatal de Investigación.

▪ María Pilar García Cuetos, catedrática de Historia del Arte de la Universidad de Oviedo y una de las principales especialistas españolas en conservación y restauración del patrimonio cultural. Su labor investigadora se ha complementado siempre con una intensa actividad divulgativa orientada a poner en valor el patrimonio histórico, especialmente el vinculado a Asturias.

▪ Ángel Villa Valdés, arqueólogo y doctor en Historia por la Universidad de Oviedo, es corresponsable de la elaboración del Inventario Arqueológico de Asturias y responsable de destacados proyectos museísticos, entre ellos el Museo Arqueológico de Asturias.

-Premio Corripio Alonso de Ciencias Sociales, Comunicación y Humanidades

Se trata de una categoría destinada a reconocer aquellas trayectorias que, desde las ciencias sociales, la comunicación y las humanidades, contribuyen a comprender mejor la realidad, fomentar el pensamiento crítico y generar conocimiento con impacto en la sociedad. La Fundación ha reunido un jurado multidisciplinar integrado por profesionales procedentes del ámbito universitario, institucional, jurídico, empresarial y de la comunicación, cuyas trayectorias aportan una visión amplia y complementaria para la valoración de las candidaturas:

▪ Manuel Villacellino, presidente del Consejo Rector de la Universidad Nebrija y del Patronato de la Fundación Antonio de Nebrija, además de máximo responsable del Foro Emilia Pardo Bazán. Su trayectoria incluye, entre otros cargos, la presidencia del Patronato del Colegio Universitario de Estudios Financieros (CUNEF), desde donde impulsó el desarrollo de una de las instituciones académicas más reconocidas del país. ▪ Susana del Río Villar, doctora en Ciencias Políticas y una de las mayores especialistas españolas en asuntos europeos. Premio Extraordinario de Doctorado en Ciencias Sociales mantiene una vinculación con organismos como la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y la Academia Europea de Ciencias y Artes de Salzburgo.

▪ Zulima Fernández Rodríguez, catedrática de Organización de Empresas de la Universidad Carlos III de Madrid y especialista en innovación, tecnologías digitales, internacionalización y empresa familiar. A lo largo de su trayectoria ha dirigido la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) y presidido la Asociación Científica de Economía y Dirección de la Empresa (ACEDE).

▪ Óscar Rodríguez Buznego, profesor de Ciencia Política de la Universidad de Oviedo y director de la Cátedra de Demografía impulsada por el Gobierno del Principado de Asturias. Investigador especializado en el estudio del catolicismo político, la democracia cristiana y la evolución de la sociedad asturiana, fue impulsor de los históricos Encuentros en Torazo, un espacio de reflexión sobre el futuro del medio rural asturiano.

▪ Manuel Tuero Tuero, reconocido notario ovetense, cuya trayectoria profesional ha estado vinculada al Derecho Notarial y al asesoramiento jurídico preventivo. Su experiencia en materias relacionadas con el ámbito civil, mercantil y sucesorio aporta al jurado una visión especializada en seguridad jurídica y en la interpretación de aquellos aspectos relacionados con la actividad institucional y el marco legal.

▪ Ladislao Azcona, periodista y empresario. A lo largo de su carrera ha dirigido empresas como Tecnocom, Tressis y Estudio de Comunicación. Ha presidido el Consejo Social de la Universidad de Oviedo y actualmente forma parte de distintos consejos de administración y patronatos, además de presidir la Fundación Azcona.

-Premio Corripio Alonso de Emprendimiento, investigación científica y técnica

Esta categoría reconoce a aquellas personas, entidades e iniciativas que, desde el emprendimiento, la investigación científica y el desarrollo tecnológico, contribuyen a impulsar el progreso económico, social y del conocimiento. Se contará para su valoración con un jurado integrado por destacados referentes nacionales de la ciencia, la universidad, la empresa, la innovación y el emprendimiento:

▪ Adonina Tardón García, doctora en Medicina y Cirugía, especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública y funcionaria del Cuerpo Médico de Sanidad Nacional. Su excelencia científica ha sido reconocida con la Medalla de Asturias 2024 y con la distinción del CSIC como investigadora asturiana más destacada de España en 2022 y 2025.

▪ José Manuel Pérez Díaz "Pericles", ingeniero técnico industrial y creador de Valnalón, dirigió durante más de dos décadas un proyecto pionero que transformó la forma de entender el emprendimiento y la cultura empresarial, convirtiéndose en un modelo implantado tanto en España como en numerosos países de Latinoamérica.

▪ Roberto Paraja Tuero, ingeniero de Minas cuya carrera ha estado estrechamente vinculada al desarrollo de las infraestructuras tecnológicas y de telecomunicaciones en Asturias, destacando su etapa al frente de Telecable. Su compromiso continúa hoy como vicepresidente del Clúster TIC de Asturias y presidente de la Fundación CTIC Centro Tecnológico.

▪ María Calvo Carvajal, presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE). Licenciada en Derecho y Administración de Empresas y MBA por el Instituto de Empresa, desarrolla su actividad profesional como directora general de Construcciones San Bernardo, empresa familiar dedicada a la promoción inmobiliaria.

▪ Javier Vega de Seoane Azpilicueta, ingeniero de Minas con más de cinco décadas de experiencia al frente de compañías pertenecientes a sectores tan diversos como la industria, los seguros, la energía y los servicios financieros. En la actualidad mantiene una intensa actividad como presidente de Gestlink, Singular Bank y la Fundación DKV Integralia.

▪ María Cardín Blanco, directora Comercial y de Marketing del Grupo El Gaitero y miembro de la quinta generación de una de las empresas más emblemáticas de Asturias. Desempeña responsabilidades al frente de la Asociación de Sidra Asturiana y forma parte de la Asociación Española de Sidra. Desde 2020 integra además el jurado del Premio al Pueblo Ejemplar de Asturias de la Fundación Princesa de Asturias.

▪ Fernando Rubiera Morollón, doctor en Economía y catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Oviedo, es presidente de la Asociación Española de Ciencia Regional y director de la Cátedra SEKUENS para el Análisis de la Innovación, su trabajo ha servido además de apoyo a instituciones como la Comisión Europea, el Gobierno del Principado de Asturias y numerosas administraciones públicas y empresas.

-Premio Corripio Alonso al Bienestar Social y los Deportes

Concebida para reconocer a aquellas personas, entidades e iniciativas que, desde el ámbito social o deportivo, representan valores como el compromiso, la solidaridad, el esfuerzo, la superación y el servicio a los demás. Una categoría que pone el foco en el impacto que determinadas trayectorias tienen sobre la vida de las personas y en la capacidad del deporte y la acción social para generar cohesión, igualdad y oportunidades. Participarán en el jurado:

▪ Samuel Sánchez, uno de los ciclistas españoles más destacados de las últimas décadas y referente del deporte asturiano. Su brillante carrera deportiva está marcada por hitos como la medalla de oro en la prueba de ruta de los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, el maillot de la montaña del Tour de Francia 2011 y el triunfo en la clasificación de la montaña de la Vuelta a España 2010. Tras su retirada del ciclismo profesional, ha continuado vinculado al deporte mediante iniciativas de promoción del ciclismo y la divulgación de hábitos de vida saludables.

▪ Padre Ángel, fundador y presidente de Mensajeros de la Paz. Desde hace más de medio siglo desarrolla una labor humanitaria orientada a la atención de personas en situación de vulnerabilidad, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. Entre los numerosos reconocimientos recibidos destacan el Premio Princesa de Asturias de la Concordia y su candidatura al Premio Nobel de la Paz.

▪ Cristina Álvarez Mendo, directora de la Vuelta Ciclista a Asturias. Su nombramiento supuso un hito al convertirse en la única mujer en España al frente de una prueba profesional masculina de ciclismo en ruta, dando continuidad al legado familiar y consolidando una trayectoria reconocida con la Real Orden del Mérito Deportivo.

▪ Marcelino García Toral, uno de los entrenadores españoles más prestigiosos y respetados del panorama nacional. Canterano del Real Sporting de Gijón, y muy querido entre su afición, a lo largo de su carrera ha dirigido con éxito algunos de los principales clubes del fútbol español, entre ellos el Valencia CF, Villarreal CF, Athletic Club, Real Zaragoza, Racing de Santander o Recreativo de Huelva, después de haber desarrollado también una destacada trayectoria como futbolista profesional. Muy vinculado a su tierra natal, fue nombrado Hijo Predilecto de Villaviciosa.

▪ Paola Suárez, una de las grandes figuras del tenis mundial. La deportista argentina alcanzó el número uno del ranking mundial de dobles y conquistó ocho títulos de Grand Slam, además de obtener la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 y sumar cuarenta y cuatro títulos del circuito WTA. Recientemente ha sido nombrada Embajadora de Oviedo Ciudad Europea del Deporte 2026.

▪ Bernardo Sopeña Solares, presidente del Banco de Alimentos de Asturias. Tras más de treinta años como docente, se sumó al Banco de Alimentos de Asturias y desde 20217, como presidente, ha impulsado el fortalecimiento de una entidad esencial para atender a miles de personas en situación de vulnerabilidad, convirtiéndose en un referente del voluntariado y la solidaridad en Asturias.

"Un firme compromiso con los valores que inspiran la iniciativa"

Tal y como explica la Fundación, la configuración de estos cuatro jurados pone de manifiesto su voluntad de "dotar a sus premios de la máxima solvencia y prestigio". "Integrados por profesionales de reconocido recorrido nacional e internacional, representan la excelencia en ámbitos tan diversos como la cultura, la investigación, la universidad, la empresa, la comunicación, el patrimonio, la acción social y el deporte, compartiendo todos ellos un firme compromiso con el conocimiento, el servicio a la sociedad y la promoción de los valores que inspiran esta iniciativa", añade.

A lo largo de las próximas semanas, los miembros de los distintos jurados analizarán las candidaturas presentadas antes de emitir el fallo que dará a conocer a los galardonados en las cuatro categorías convocadas.

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La ceremonia de entrega de premios tendrá lugar el próximo 2 de octubre en el Teatro Riera de Villaviciosa, en un acto que celebrará y reconocerá el valor "del legado de quienes, desde ámbitos muy diversos, han convertido el talento, el esfuerzo y el compromiso en una forma de transformar la sociedad e inspirar a las generaciones futuras".